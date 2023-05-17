侯友宜反台獨不認「一國兩制」　國台辦：制度不同非統一障礙

記者李宗芳／綜合報導

國民黨預計17日公佈2024總統大選徵召結果，作為熱門人選，外界關注新北市長侯友宜兩岸論述，日前侯明確表達反對一國兩制、台獨，堅守中華民國憲法。對此，大陸國台辦回應，兩岸制度不同不是統一的障礙，堅持和平統一、一國兩制基本方針，就是為了照顧台灣的現實情況。

大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／新華社）

大陸國台辦17日舉行例行記者會，有記者提問日前侯友宜在新北市議會總質詢上對兩岸議題的發言，新聞發言人馬曉光表示「台獨」損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，是一條走不通的絕路，消除「台獨」禍根，才有台海和平穩定，臺灣同胞才能安居樂業。

馬曉光強調「制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，就是為了照顧臺灣現實情況，維護臺灣同胞的利益福祉。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，願與台灣各界人士和廣大台灣同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

另外，針對郭台銘日前在金門發表的「和平宣言」，馬曉光回應稱，兩岸關係緊張動盪的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，持續勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要隔絕、要合作不要封閉，是台灣的主流民意。

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