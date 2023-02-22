促有關國家勿再向中國推責 秦剛：停止鼓譟「今日烏克蘭明日台灣」

俄烏戰爭爆發即將滿一年，中國外交部長秦剛(圖)昨再表明中方立場，強調會繼續「勸和促談」，敦促有關國家停止「拱火澆油」，停止向中國「甩鍋推責」，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。《北京晚報》隨即發表評論文章分析有關鼓譟所包藏的禍心，炮轟美國大玩「以烏制俄」、「以台制華」把戲，雖然烏克蘭危機不能與台灣問題作對比，但能令台灣和全世界看清，美國為一己私利犧牲任何人的利益和安危。

中國外交部昨在北京舉行「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇，秦剛發表主旨演講時談到烏克蘭危機，指中方對俄烏衝突不斷加劇甚至走向失控深感憂慮，強調自危機爆發以來，「中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正」，會繼續勸和促談，與國際社會一同推動對話協商，謀求共同安全，並為綜合解決烏克蘭問題提供中國智慧。

內媒：有關鼓譟本質上是為台獨撐腰

《北京晚報》則在微博發表題為《鼓譟今日烏克蘭明日台灣包藏甚麼禍心》的評論文章，指烏克蘭問題是俄烏兩個國家之間的爭端，台灣卻是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，將台灣問題與烏克蘭問題作對比，完全站不住腳。文章批評，美國在烏克蘭危機上極盡挑撥之能事，總統拜登近日更突訪烏克蘭首都基輔並承諾提供援助，火上澆油；美國持續加大對台售武，一些政客接連竄訪台灣，還鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，「將台灣與烏克蘭相提並論，相當於將『地區』與『國家』畫等號，本質上是為台獨分裂活動撐腰打氣」，毫不顧台灣2,300萬民眾的安危，將台灣進一步推向災難的深淵。

另外，秦剛在演講中宣布中方正式發布《全球安全倡議概念文件》(下稱《文件》)。《文件》強調要「構建人類安全共同體，攜手建設一個遠離恐懼、普遍安全的世界」，以「六個堅持」作為核心理念和原則，包括「堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀」、「堅持尊重各國主權、領土完整」、「堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端」等。

秦剛：沒有中國的安全 就沒有世界的安全

秦剛指出，「中國的發展離不開安全的國際環境，同樣，沒有中國的安全，也就沒有世界的安全」，惟外部對中國的打壓和遏制不斷升級，對中國的主權安全構成嚴重威脅。秦剛強調，「安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不是由個別國家說了算」，而全球安全倡議正是為全世界人民的利益服務，並維護世界人民的安寧，呼籲國際社會團結合作，共同推進。