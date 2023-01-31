促進生育｜四川開放未婚生育登記 網民熱議：歡迎隨便生

四川省將於今年2月15日起實行新修訂的《四川省生育登記服務管理辦法》(下稱《辦法》)，有效期5年，當中取消生育登記須為夫妻及生育數量等限制，引起輿論廣泛關注。有網民估計政府欲藉此「促進生育」，「就是隨便生了，誰想生都行，只要生了，都歡迎」，甚至是「鼓勵支持未婚先孕」，認為「小三小四也能生孩子了」、「以後都非婚生子了，沒人願意結婚了」、「計生辦是不是可以取消了」、「轉型催生辦」。

根據《辦法》，辦理生育登記的情況，從原先2019年3月規定的「夫妻應當在生育前進行生育登記」及「夫妻生育第一個子女的；夫妻生育第二個子女的」，綜合變更為「凡生育子女的公民，均應辦理生育登記。公民應當在生育前進行生育登記」。

官方稱非鼓勵未婚生子：回歸人口監測及生育服務本位

四川省衛健委人口家庭處相關負責人表示，並非鼓勵或倡導未婚先孕、未婚生子，「而是將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上來，回歸人口監測及生育服務本位」，保證未婚先孕人群享有婦有保健服務，「也是適應三孩生育政策的新要求」，而且生育登記並不等於「上戶口」(戶籍登記)，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作，涉及倫理、法律的討論是另外的問題」。

網民憂非婚生子增多 將造成負面影響

內地傳媒指出，安徽、廣東等地的生育登記，亦已經不再將「是否已婚」作為登記生育的前提條件。有網民質疑，「鼓勵非婚生子就能救生育率？你有發達國家的福利和保障嗎？」、「無論初衷是否是為了鼓勵生育，但是不得不承認的是：必然會造成非婚生子的情況加多。這個政策的改變，是否有其他相應政策的調整和保護？如若沒有，那這個政策會造成的影響可不僅僅是非婚生子這一條，還有很多隱形的影響，包括負面影響」。