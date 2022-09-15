俄烏戰爭以來首見習近平 普京：世界不斷變 唯一不變是中俄友誼

國家主席習近平今日在烏茲別克與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談。路透社引述普京強調，俄方堅定恪守一個中國原則，譴責美國及其支持者在台灣問題上挑釁，並極為重視中方在烏克蘭危機上「不偏不倚」的立場，又提到俄方理解中方對俄烏戰事的關切，會在會談期間闡明俄方立場。

習近平：任何國家無權做台灣問題裁判官

官媒央視則報道，習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。習近平還提到，今年以來，中俄保持卓有成效的戰略溝通，兩國各領域合作穩步推進，「面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願與俄方一同努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性」。

報道又引述普京指出，當今世界不斷變化，「唯一不變的是中俄友誼與互信」，中俄全面戰略協作關係穩固如山。普京並預祝中共二十大取得圓滿成功，稱相信在習近平領導下，中國經濟發展不斷取得新成就。