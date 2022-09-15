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中國
2022-09-15 22:33:59

俄烏戰爭以來首見習近平 普京：世界不斷變 唯一不變是中俄友誼

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習近平(左)在烏茲別克與普京會談。(路透社)

習近平(左)在烏茲別克與普京會談。(路透社)

國家主席習近平今日在烏茲別克與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談。路透社引述普京強調，俄方堅定恪守一個中國原則，譴責美國及其支持者在台灣問題上挑釁，並極為重視中方在烏克蘭危機上「不偏不倚」的立場，又提到俄方理解中方對俄烏戰事的關切，會在會談期間闡明俄方立場。

習近平：任何國家無權做台灣問題裁判官

官媒央視則報道，習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。習近平還提到，今年以來，中俄保持卓有成效的戰略溝通，兩國各領域合作穩步推進，「面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願與俄方一同努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性」。

報道又引述普京指出，當今世界不斷變化，「唯一不變的是中俄友誼與互信」，中俄全面戰略協作關係穩固如山。普京並預祝中共二十大取得圓滿成功，稱相信在習近平領導下，中國經濟發展不斷取得新成就。

習近平(右)與普京(左)在烏茲別克會談。(路透社)

習近平(右)與普京(左)在烏茲別克會談。(路透社)

這是俄烏戰事今年2月下旬爆發以來，普京與習近平首次會談。兩人對上一次會談是2月4日北京冬季奧運會開幕當日，雙方會後還共同發表聯合聲明，強調反對北約繼續擴張，重申相互堅定支持彼此核心利益、國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉兩國內政等。

中方理解烏克蘭問題有歷史原因

俄烏戰事爆發後，中方以「烏克蘭問題」、「俄烏衝突」指代俄烏戰事，並強調中方理解「烏克蘭問題有其複雜歷史經緯，局勢演變至今是各種因素共同作用的結果」，又曾指責美國是「當前烏克蘭局勢緊張的始作俑者」，指美國「一邊火上澆油，一邊指責別人救火不力」，呼籲各方「保持克制和冷靜」。

 

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