俄烏戰爭以來首見習近平 普京：重視中方不偏不倚立場

國家主席習近平前晚結束哈薩克國事訪問後，轉抵烏茲別克展開國事訪問，準備出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並於昨日下午與參與會議的俄羅斯總統普京舉行雙邊會談。路透社引述普京強調，俄方堅定恪守一個中國原則，譴責美國及其支持者在台灣問題上挑釁，並極為重視中方在烏克蘭危機上「不偏不倚」的立場。

這是自俄烏戰事今年2月下旬爆發以來，普京與習近平首次會談。兩人對上一次會談是2月4日北京冬季奧運會開幕當日，會後還共同發表聯合聲明，強調雙方反對北約繼續擴張，重申相互堅定支持彼此核心利益、國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉兩國內政等。

習近平：願與俄方為世界注入穩定性

官媒央視報道，習近平昨讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」，又提到今年以來，中俄保持卓有成效的戰略溝通，兩國各領域合作穩步推進，「面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願與俄方一同努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性」。

報道並引述普京表示，預祝中共二十大取得圓滿成功，相信在習近平領導下，中國經濟發展不斷取得新成就。普京還指出，當今世界不斷變化，「唯一不變的是中俄友誼與互信」，中俄全面戰略協作關係穩固如山。

路透社則報道，普京昨午與習近平會面時，讚揚「我們的中國朋友」在俄烏戰事上的持平立場，又表示俄方理解中方對戰事有疑問和關切，會在會談期間闡明俄方立場。中方以「烏克蘭問題」、「俄烏衝突」指代俄烏戰事，並強調中方理解「烏克蘭問題有其複雜歷史經緯，局勢演變至今是各種因素共同作用的結果」。

另外，今次「習普會」前夕，俄羅斯國防部發布中俄海軍在太平洋展開第二次聯合巡邏的片段，稱這是國際軍事合作計劃的一部分，惟未提及實際日期及地點。中俄首次聯合巡邏去年10月17至23日舉行，雙方編隊通過日本津輕海峽。