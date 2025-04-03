俄烏戰爭｜台男赴烏戰死沙場　遺體疑遭狗啃食殆盡

俄烏戰爭持續，台灣男子吳忠達前年親赴烏克蘭擔任志願兵，去年底在前線陣亡，留下未成年子女及母親，家屬也無法赴烏辦理後事。台媒周三（2日）報道，烏軍近日拾獲吳忠達證件及制服碎片遺物，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，然而身份證和健保卡仍可證明吳的身份。
烏軍在通訊應用程式Telegram發布貼文，指某小隊在執行任務後帶回一名亞洲人的文件，包括身份證、健保卡及參戰證明等，最終證實死者是吳忠達。烏軍配文稱：「他（吳忠達）被狗或者其他動物給吃了精光，只剩下一身制服及裝在小袋子裏的文件。願上帝保佑你。」
年約45歲的吳忠達為陸軍特戰兵退伍，前年加入烏克蘭國際軍團，在戰鬥過程中遭火炮擊傷，短暫回台休整後，去年重回俄烏戰場。
腰部遭炸出大洞 同隊已22人陣亡
據了解，吳忠達戰死地點位於俄軍、烏軍交戰激烈處，當時僅能透過無人機定位地點，無法派人前往帶回遺體。當時與吳忠達同隊的台灣戰友潘文揚，指砲彈擊中吳忠達時，兩人僅距離6米，其腰部被炸一個大洞沒辦法動，同隊還有22名戰友身亡。
吳忠達家鄉在高雄苓雅區，已經離婚跟前妻育有未成年的2子1女，生前與母親同住。苓雅區區長鄭美華表示，去年接獲吳忠達戰死消息後，當局有協助家屬辦妥護照，由於當地戰事未平，簽證也未獲准，因此無法赴烏辦理後事，區公所會持續關懷，提供家屬必要協助。