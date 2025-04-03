俄烏戰爭｜台男赴烏戰死沙場　遺體疑遭狗啃食殆盡

烏軍近日拾獲吳忠達證件及制服碎片遺物，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，然而身份證和健保卡仍可證明吳的身份(網上圖片)

俄烏戰爭持續，台灣男子吳忠達前年親赴烏克蘭擔任志願兵，去年底在前線陣亡，留下未成年子女及母親，家屬也無法赴烏辦理後事。台媒周三（2日）報道，烏軍近日拾獲吳忠達證件及制服碎片遺物，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，然而身份證和健保卡仍可證明吳的身份。

烏軍在通訊應用程式Telegram發布貼文，指某小隊在執行任務後帶回一名亞洲人的文件，包括身份證、健保卡及參戰證明等，最終證實死者是吳忠達。烏軍配文稱：「他（吳忠達）被狗或者其他動物給吃了精光，只剩下一身制服及裝在小袋子裏的文件。願上帝保佑你。」