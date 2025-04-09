俄烏戰爭｜烏克蘭稱俘獲兩「中國士兵」促解釋　外交部：正核實情況(有片)

烏克蘭總統澤連斯基周二(8日)表示，烏軍在東部頓涅茨克與6名一同與俄軍作戰的「中國士兵」交戰，俘虜其中兩人，要求中方解釋。在北京，外交部發言人林劍今日表示(9日)，中方正向烏克蘭核實有關情況。強調中國政府始終要求公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式，捲入武裝衝突，尤其應應避免參加任何一方的軍事行動。
對於澤連斯基指控有更多中國公民協助俄羅斯參戰。林劍表示說法毫無根據。中方在烏克蘭危機問題上的立場是清晰、明確，得到國際社會的廣泛認可。烏方應正確看待，中方為政治解決烏克蘭危機問題所做的努力以及發揮的建設性作用。
被俘士兵說普通話
澤連斯基在社交平台上載片段，顯示其中一名被俘虜士兵的雙手被綑綁，以普通話講述自己和指揮官作戰的過程，說出「有的地方嗚...嗚嗚...嘭嘭嘭嘭嘭嘭嘭，然後我的commander...嘭，然後就...哇，然後就…呀。」澤連斯基指烏軍已檢獲兩人的證件和銀行卡等，情報和安全部門正徹查，相信俄軍部隊內中國公民的人數不只那麼少。烏克蘭外長瑟比加召見中國駐烏克蘭臨時代辦，要求解釋事件。烏克蘭早前曾指稱有北韓士兵在烏克蘭援助俄軍作戰。
Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025
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