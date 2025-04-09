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中國
2025-04-09 16:40:54

俄烏戰爭｜烏克蘭稱俘獲兩「中國士兵」促解釋　外交部：正核實情況(有片)

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烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖）

烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖）

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烏克蘭總統澤連斯基周二(8日)表示，烏軍在東部頓涅茨克與6名一同與俄軍作戰的「中國士兵」交戰，俘虜其中兩人，要求中方解釋。在北京，外交部發言人林劍今日表示(9日)，中方正向烏克蘭核實有關情況。強調中國政府始終要求公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式，捲入武裝衝突，尤其應應避免參加任何一方的軍事行動。

烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖） 烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖） 烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖） 烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖） 烏克蘭俘獲2名「中國士兵」，中方指正核實情況。（澤連斯基社交網站片段截圖） 2025-03-15T122313Z_1833518880_RC2MBDAG2CD2_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KURSK.JPG

對於澤連斯基指控有更多中國公民協助俄羅斯參戰。林劍表示說法毫無根據。中方在烏克蘭危機問題上的立場是清晰、明確，得到國際社會的廣泛認可。烏方應正確看待，中方為政治解決烏克蘭危機問題所做的努力以及發揮的建設性作用。

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被俘士兵說普通話

澤連斯基在社交平台上載片段，顯示其中一名被俘虜士兵的雙手被綑綁，以普通話講述自己和指揮官作戰的過程，說出「有的地方嗚...嗚嗚...嘭嘭嘭嘭嘭嘭嘭，然後我的commander...嘭，然後就...哇，然後就…呀。」澤連斯基指烏軍已檢獲兩人的證件和銀行卡等，情報和安全部門正徹查，相信俄軍部隊內中國公民的人數不只那麼少。烏克蘭外長瑟比加召見中國駐烏克蘭臨時代辦，要求解釋事件。烏克蘭早前曾指稱有北韓士兵在烏克蘭援助俄軍作戰。

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