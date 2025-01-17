俄烏戰爭｜耿爽：美方在烏克蘭問題污衊抹黑中方是完全不可接受

中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會審議烏克蘭問題時表示，美國代表在烏克蘭問題上持續傳播虛假敘事，對中方進行污衊抹黑，完全不可接受。 耿爽：如中國向俄提供軍事補給局勢就不會是今天這個樣子 他說，如果中國真的向俄羅斯提供軍事補給，戰場的局勢就不會是今天這個樣子；如果中國真的向俄羅斯提供政治掩護，就不會在公開場合反覆強調尊重各國主權與領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則；如果中國真的不希望戰爭早日結束，就不會派遣特別代表多次開展穿梭外交，也不會同「全球南方」國家一起發起成立烏克蘭危機「和平之友」小組。

耿爽表示，自烏克蘭戰爭爆發以來，美方就開始借機推進地緣戰略，服務自身議程。概括起來有三點：削弱、擊敗俄羅斯，從而主導歐洲安全，進一步擴大其在歐洲的影響；挑動陣營對立，打壓、孤立他們眼中的戰略對手——中國；塑造自己的正面形象，對衝國際社會對其在中東問題上的負面評價。很遺憾，美方圖謀都沒有得逞。

一段時間以來，俄烏雙方均對外釋放政治信號，表達談判意願，國際社會圍繞烏克蘭危機的討論也愈發向和平聚焦，向談判靠攏。烏克蘭問題的發展正進入關鍵時期。中方希望包括美國在內的國際社會能加強團結合作，為推動各方展現政治意願，早日開啟和談、結束戰爭，恢復歐洲大陸和平穩定作出切實努力。

原文刊登於 香港電台