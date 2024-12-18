保時捷內地銷量重挫　擬裁員30%及削至100間分店

內地名車市場吹起寒風，據多家內媒報道，內地保時捷近期驚傳裁員，包括正職及約聘員工都被裁員，最大幅度達到30%。另外保時捷還計劃在2026年底前縮減分店數量。

據《新浪財經》等多家內媒綜合道導，車fans創始人孫少軍發文透露，內地保時捷近期已開始人員優化，正職員工裁員10%、約聘員工裁員30%。同時，報道指出，保時捷還計劃在2026年底前自砍分店數量，經銷商數目將控制在100家。

內地市場暴跌29%

統計資料顯示，截止到2023年12月，內地保時捷的經銷單位有154家左右，保時捷中國總裁及首席執行官潘勵馳已確認，未來兩年時間中逐步進行淘汰優化，按照計劃，在2026年底將保留100家左右經銷商。

裁員縮減門店的背後，是保時捷的銷量嚴重下滑，保時捷公布，今年前三季度全球銷量下降7%至226,026輛，其中，北美市場下降9%，而內地市場暴跌29%，具體到車型上，Panamera和Taycan的銷量降幅最大，分別為20%和50%。