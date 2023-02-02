保時捷12.4萬 烏龍賣車影響近600人 銀川市監局介入調查

寧夏銀川保時捷中心最初解釋，該款車上架時系統卡頓，導致小數點前移一位，而上架車的只有一輛，故只認可首張訂單，並已與該名客戶以124萬元達成交易協議，其他訂單系統自動判定無效，48小時內退還911元訂金。

寧夏銀川保時捷中心上月29日以12.4萬元(人民幣，下同)超低價上架一輛原價124萬元的Panamera跑車(圖1)，吸引近600人搶購後終在30日晚上下架，惟保時捷方面僅接受首筆訂單，其他全部取消，引起輿論熱議。銀川市市場監督管理局昨表示，已注意到事件，由於涉及規模較大，正加緊調查了解，會盡快給消費者一個答覆。

首單客戶否認達成交易 保時捷改口

不過，首張訂單事主(圓圖)不滿涉事保時捷中心的回應與事實不符，有刻意「美化品牌」之嫌，昨早拍片在網上「現身」講述事發經過，稱在上月29日晚發現該款超低價跑車，就支付了911元訂金，翌日該中心銷售人員致電聯絡，「我問他是12.4萬嗎？然後他說不是，是124萬」。

事主表示，當下估計是工作人員打錯小數點，於是取消訂單，「我覺得這種本身就不屬於我的東西，我完全沒必要去爭取。誰都有失誤的時候，沒有必要抓著別人的失誤去訛別人的錢啊之類的」。事主又稱，該中心隨後再聯絡解釋價格錯誤，自己遂提出可否以100萬元優惠價購買，但被拒絕。

保時捷中國相關負責人昨回應事件，指上月29日涉事保時捷中心透過微信小程序上傳某輛新車資料時，價格輸入出現嚴重偏差，涉事保時捷中心發現後，第一時間刪除錯誤資料。該負責人又指，由於該車輛庫存只有一輛，涉事保時捷中心按銷售流程，與首單客戶溝通並協商退還意向金，其他客戶的意向金亦將於48小時內退還，涉事保時捷中心亦逐一與相關客戶溝通和解釋。