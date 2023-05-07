保母凌晨拍嗝瞌眼瞓失手　山東新生22天嬰兒跌落地致頭頂骨骨折

余姓母親表示，自己通過托兒網站，以10,800元人民幣（約12,268港元）僱傭保母26天，有天凌晨1點，自己親手餵完小孩後，由保母抱著孩子在拍嗝，不料她卻打瞌睡，失手讓孩子摔到地上，緊急送醫後醫生診斷，孩子頭頂骨骨折，半年內要持續觀察情況並覆診。

山東煙台一名母親控訴，自己在托兒網站上找的保母，因為哄孩子睡覺時打瞌睡，讓才出生22天的小嬰兒摔到地上，頭部著地造成頭頂骨折。

「孩子半年內的健康問題」成爭議

讓這名媽媽更不能接受的，是托兒平台的解決方法，他們提出退還未完成的服務費和報銷檢查費，並賠償1千到2千元人民幣（約1,136至2,272港元），不過附帶條件是，如果以後孩子出現健康問題，要放棄追訴權，與此同時，保母只願意一次過賠償2萬元人民幣（約22,719港元），不願對孩子半年內的健康問題負責。

由於不滿對方提出的賠償方案，余姓母親決定把這一切公開，並明確指出，要求托兒平台及保母要對孩子在半年觀察期內出現的問題負責任，並準備走法律程序。而涉事保母目前僅回應，當時的確是自己太想睡覺，一時疏忽才導致意外發生，後續會配合走法律程序。

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