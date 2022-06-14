信元貓糧疑已致逾900隻貓中毒 其中317隻死亡

上海生產的台灣「信元發育寶」(SINGEN)貓糧懷疑導致大陸過百隻家貓中毒死亡一事，尚未落幕。廣東「時代財經」報道，有受害貓主自費化驗涉事3款信元貓糧，結果驗出3款貓糧的「細菌內毒素」含量極高，懷疑就是貓咪死亡「元兇」。更令人痛心的是，事件曝光兩個月以來，受害貓咪數量仍在持續增加。根據受害貓咪微信群組數據，截至上周五，共有911隻貓咪受害，其中317隻搶救無效死亡。

時代財經記者以消費者身份向「singen信元旗艦店」客服查詢是否已回收所有問題產品，對方稱「我們的都是沒有問題的」。根據信元上月9日公布的涉事貓糧檢測報告，已開封和未開封的貓糧都合格，符合國家寵物飼料衛生規定。

受害貓主自費化驗信元貓糧 細菌內毒素含量極高

不過，受害貓糧認為上述檢測過程不透明，自費將涉事3款信元貓糧及市面4款主流貓糧送去上海複達檢測技術集團化驗，結果發現3款信元貓糧「信元發育寶饕餮肉宴成貓糧」、「信元貝樂芙成貓糧(線下款)」、「信元發育寶京東JOY聯名定製凍幹雙拼貓糧」的細菌內毒素含量，分別為30.535EU/mg、44.875EU/mg及66.720EU/mg，是同批化驗貓糧之中細菌內毒素最低(素力高金素雞貓糧，0.058EU/mg)的526倍、774倍及1,150倍。