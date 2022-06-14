信元貓糧疑已致逾900隻貓中毒 其中317隻死亡

上海生產的台灣「信元發育寶」(SINGEN)貓糧懷疑導致大陸過百隻家貓中毒死亡一事，尚未落幕。廣東「時代財經」報道，有受害貓主自費化驗涉事3款信元貓糧，結果驗出3款貓糧的「細菌內毒素」含量極高，懷疑就是貓咪死亡「元兇」。更令人痛心的是，事件曝光兩個月以來，受害貓咪數量仍在持續增加。根據受害貓咪微信群組數據，截至上周五，共有911隻貓咪受害，其中317隻搶救無效死亡。
時代財經記者以消費者身份向「singen信元旗艦店」客服查詢是否已回收所有問題產品，對方稱「我們的都是沒有問題的」。根據信元上月9日公布的涉事貓糧檢測報告，已開封和未開封的貓糧都合格，符合國家寵物飼料衛生規定。
受害貓主自費化驗信元貓糧 細菌內毒素含量極高
不過，受害貓糧認為上述檢測過程不透明，自費將涉事3款信元貓糧及市面4款主流貓糧送去上海複達檢測技術集團化驗，結果發現3款信元貓糧「信元發育寶饕餮肉宴成貓糧」、「信元貝樂芙成貓糧(線下款)」、「信元發育寶京東JOY聯名定製凍幹雙拼貓糧」的細菌內毒素含量，分別為30.535EU/mg、44.875EU/mg及66.720EU/mg，是同批化驗貓糧之中細菌內毒素最低(素力高金素雞貓糧，0.058EU/mg)的526倍、774倍及1,150倍。
信元堅稱產品符合國家相關規定 貓咪症狀不符內毒素血症
信元上周一發文，堅稱產品符合國家相關規定，並指涉事貓咪臨床症狀，與細菌內毒素引起的內毒素血症不符，內毒素血症多以血液感染為主，非由腸道吸收。信元還展示其動物蛋白供應商及肉品來源，強調並非使用來路不明的動物性原料。受害貓主則回應稱，「我們再次正告上海信元：實事求是，直面自己的錯誤，承擔起責任，而不是逃避事實。受害貓貓家長對於真相和正義的追求不會因為你們的無良手段屈服」。
動物營養師：細菌內毒素會經腸道攝入 影響動物身體機能
時代財經引述動物營養師、昆士蘭大學動物學科碩士Jenny Wu介紹，簡單來說，細菌內毒素是革蘭氏陰性菌死後釋放出的毒素，含量過高會導致人或動物嘔吐、腹瀉、發燒、肝臟功能受損等，而受到大量細菌污染的動物製品，或者不符合衛生標準的生產線，都有可能產生含量極高的細菌內毒素，並且確實會通過腸道攝入影響動物身體機能。
然而，內地動物飼料衛生標準，目前只對細菌總數、重金屬、毒素、農藥等含量有限制，對細菌內毒素含量暫無限制；寵物市場上強制檢測的項目，只有最基礎的脂肪、蛋白質、水溶性氯化物等營養成分。Jenny Wu表示，根據其專業知識及從業經驗，細菌內毒素一般只在醫療器械、醫療藥品這些方面有含量上限，「一般含量為個位數，是沒有問題的」。