個人手機號碼會影響搵工？深圳一間公司講明咁樣唔請

深圳一間教育公司近日請人時，向應徵者講明「我們公司不錄取手機號碼倒數第五位為5的」，又指如果「中了」，可以先去面試，「錄取後換號碼也行」。
網民：開多個號碼 一個專剋老闆
有應徵者將相關文字對話放上社交平台後，引起網民熱議。有網民「教路」，「那你可以弄兩個手機號，一個公司用，一個剋老闆」，又揶揄「這種一看是騙子公司套路，套路別人去辦手機卡，然後辦一個合約套餐」。還有網民批評，「現在歧視的都五花八門了？有星座的，有屬相的，有新冠康復者，有未婚未孕的，現在連手機號都要管要歧視了？」
網民爆老闆迷信行為：不時搵大師算邊個員工剋佢
不少網民就透露公司的迷信情況，令人大開眼界，例如「我前兩天面試聊的挺好的，都約好入職時間了，結果第二天人事跟我說他們老闆不招屬鼠的，老闆是潮汕人」、「我們不招屬猴的，因為主任前幾年在峨眉山被猴騷擾過，她覺得猴剋她」、「我們以前公司招人只要ABB名字的人」、「我以前一個公司，不招水瓶座」、「我之前公司的一個大客戶是個老富婆，她不和屬牛的人談生意，而且每周三、五不接待客戶」、「我曾經在職的一家公司，隔一段時間就會讓HR統計一遍員工生日，老闆拿去找大師算誰剋她」。
涉事公司稱老闆可能信風水或者迷信
涉事教育公司的工作人員回應稱，不聘用手機號碼倒數第五個字為「5」的應徵者，是因為「我們老闆這邊可能有一些信風水或者迷信啥的，他有他自己的一個道理吧……(估計)可能因為我們(公司)是2015年成立」。
律師指屬於「就業歧視」
有內地律師認為，手機號碼是勞動者的個人選擇，與勞動合同約定的工作內容無關，公司強迫勞動者更換手機號碼、區別對待勞動者的行為，既侵犯勞動者個人自由，也違反了平等就業原則，屬「就業歧視」。