個人手機號碼會影響搵工？深圳一間公司講明咁樣唔請

深圳一間教育公司近日請人時，向應徵者講明「我們公司不錄取手機號碼倒數第五位為5的」，又指如果「中了」，可以先去面試，「錄取後換號碼也行」。 網民：開多個號碼 一個專剋老闆 有應徵者將相關文字對話放上社交平台後，引起網民熱議。有網民「教路」，「那你可以弄兩個手機號，一個公司用，一個剋老闆」，又揶揄「這種一看是騙子公司套路，套路別人去辦手機卡，然後辦一個合約套餐」。還有網民批評，「現在歧視的都五花八門了？有星座的，有屬相的，有新冠康復者，有未婚未孕的，現在連手機號都要管要歧視了？」

網民爆老闆迷信行為：不時搵大師算邊個員工剋佢 不少網民就透露公司的迷信情況，令人大開眼界，例如「我前兩天面試聊的挺好的，都約好入職時間了，結果第二天人事跟我說他們老闆不招屬鼠的，老闆是潮汕人」、「我們不招屬猴的，因為主任前幾年在峨眉山被猴騷擾過，她覺得猴剋她」、「我們以前公司招人只要ABB名字的人」、「我以前一個公司，不招水瓶座」、「我之前公司的一個大客戶是個老富婆，她不和屬牛的人談生意，而且每周三、五不接待客戶」、「我曾經在職的一家公司，隔一段時間就會讓HR統計一遍員工生日，老闆拿去找大師算誰剋她」。