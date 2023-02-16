倒錢落海？恆春海產店老闆放生巨型龍蝦 原因網民讚爆

台灣恆春半島一間海產店的老闆昨日去海邊放生了一隻重逾3公斤的巨型龍蝦，不少人都笑老闆「哩是頭殼壞去嗎」(註：你傻咗呀)，但老闆隨後一番話感動無數網民，不少網民更大讚「這才是真放生」。

巨型龍蝦即將臨盆 老闆不忍下殺手

台灣傳媒報道，該名姓蔡老闆月初購入該隻巨型龍蝦後，就將牠養在水缸，沒想到某日發現牠竟然是「孕婦」，而且腹部紅艷的卵越來越大，似乎即將「臨盆」。蔡老闆只要想到即將有大量龍蝦誕生，就不忍將這位「母親」劏殺販賣，引來朋友揶揄「難道孩子是你的」。

巨型龍蝦市價逾1.5萬新台幣

蔡老闆表示，雖然知道這隻龍蝦市價超過1.5萬元(新台幣，下同)(約3,888港元)，但若果放生能夠為海域帶來更多龍蝦，產生的價值絕對超過1.5萬元，於是昨日帶著龍蝦到一處海邊放生，並安慰自己，「錢跟龍蝦沒有不見，只是變成自己喜歡的樣子」。

業者盼共同維護日益枯竭海洋資源

報道指，不少同業得知事件後，都十分敬佩蔡老闆，亦有同業透露，自己亦會拒絕購買抱卵龍蝦及比手掌細的龍蝦，希望共同維護日益枯竭的海洋資源，讓子孫未來還有機會吃到野生龍蝦。

網民紛紛讚蔡老闆「有良心的商家」、「做功德又保護生態」、「老闆這才是永續經營的典範」、「老闆的好榜樣值得大家學習」，又表示「這海產店在哪？怎麼可以這麼討人厭！我要吃爆這間店！」、「去墾丁必找老闆合照，讓他紅」、「會笑他的那些人才真的要檢討吧！海洋永續的概念比賺錢更重要才對」。