假學歷｜澳門多間大學相繼「落閘」 不再招收內地非高考生　

繼澳門大學去年底在官網宣布，從2025/2026學年起，內地非高考生將不再具備申請該校本科課程的資格，澳門的高等教育機構開始展開一系列政策調整。近日，澳門科技大學、澳門理工大學及其他高校亦相繼跟進，表示將不再招收內地非高考學生，意味著內地戶籍的學生將無法透過A-Level、AP及IB等國際課程體系申請這些大學，香港中學文憑試（DSE）亦然，內地高考成績將成唯一申請依據。
內地媒體報道，澳門科技大學刪除了申請頁面中的「內地生（持有國際成績）」選項，目前只招收在澳門高校在讀的內地生和內地應屆高考生。澳門城市大學則在其國際生申請頁面明確表示，持有內地身份證的學生不適用於申請。與此同時，澳門理工大學和澳門旅遊大學均要求所有報名學生參加2025年全國統一考試。
有業內人士分析，澳門幾所高校紛紛調整政策，或與港澳近年發生的內地學生學歷造假事件有關。2024年5月，香港大學經管學院發現有內地學生以假學歷獲取入讀資格，隨後全院徹查。經過重新審核後，港大發現至少30名內地學生提交了虛假申請材料，其中兩人因涉嫌「行使虛假文書」被警方拘捕。澳門科技大學去年向香港考評局核查，發現24人持DSE假學歷，當局拘捕四名涉案大學一年級學生，其承認自己從未應考文憑試，透過內地中介偽造成績及證明。另外20人在校方報警前已離開澳門。
上年12月，南京一名家長花70萬元通過中介機構幫孩子申請上了香港大學，一年多後，女兒突然接到校方通知，稱她的入學材料存在問題，後被退學，其背後就牽扯到留學市場「保錄取」以及中介偽造學歷等黑色產業。
正因如此，近年來港澳高校不得不採取更多審查措施。作為全國統一考試，高考的標準明確、選拔公平，以其成績作為錄取依據，不僅減少了爭議，還能篩選出具備學術能力的優秀學生。