假學歷｜澳門多間大學相繼「落閘」 不再招收內地非高考生　

繼澳門大學去年底在官網宣布，從2025/2026學年起，內地非高考生將不再具備申請該校本科課程的資格，澳門的高等教育機構開始展開一系列政策調整。近日，澳門科技大學、澳門理工大學及其他高校亦相繼跟進，表示將不再招收內地非高考學生，意味著內地戶籍的學生將無法透過A-Level、AP及IB等國際課程體系申請這些大學，香港中學文憑試（DSE）亦然，內地高考成績將成唯一申請依據。

內地媒體報道，澳門科技大學刪除了申請頁面中的「內地生（持有國際成績）」選項，目前只招收在澳門高校在讀的內地生和內地應屆高考生。澳門城市大學則在其國際生申請頁面明確表示，持有內地身份證的學生不適用於申請。與此同時，澳門理工大學和澳門旅遊大學均要求所有報名學生參加2025年全國統一考試。