假DeepSeek詐騙網站破3000個 民眾付費後驚見是「DreamDesk」

內地AI模型DeepSeek火紅，隨即被不法之徒打主意。有內媒報道，DeepSeek面問世僅兩個月，利用其名字進行詐騙的釣魚網站數量已超過3000個，令許多民眾墮入陷阱。
受害民眾︰山寨網站太逼真了！
報道指指不少消費者在網上搜尋DeepSeek、想一筆過成為「永久會員」時，遭遭詐騙，付費後才知下載的是另一個假冒的程式，並驚呼假網站看來「太逼真」，令人防不勝防。
一名受害人者劉女士表示：「山寨網站太逼真了！我被騙得毫無防備。」她表示，在社交媒體上看到部落客介紹DeepSeek的功能後，隨即心動，便在搜索引擎尋找下載連結。
「正版下載」網站買DeepSeek 慘變「Chatbox」
搜尋結果展示了多個標明是「正版下載」及「快捷安裝」的網站，劉女於是選擇了其中一個，然後花了49元人民幣安裝DeepSeek。當她想使用DeepSeek時，卻驚覺介面寫的是「Chatbox」，而非DeepSeek，才知自己受騙。
報道指劉女的遭遇並非個別例子，不少人在網上吐苦水，稱上網搵DeepSeek時卻誤入仿冒網站，損失金額從49元到198元人民幣不等。
手機應用商店搜DeepSeek 買完才知是「DreamDesk」
另一位受騙者白先生表示，他在手機應用商店輸入「DeepSeek官方」搜索，之後下載了排在第一位、標明是「廣告」的應用程式，並且支付198元購買「永久會員」，最終發現自己下載的是「DreamDesk」，而非DeepSeek。據報目前在手機應用商店已搜尋不到DreamDesk。
除了騙取金錢外，中國國家計算機病毒應急處理中心也發文警告，內地已已出現仿冒DeepSeek的手機木馬程式，一旦不小心下載，恐將危害隱私。