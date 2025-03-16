假DeepSeek詐騙網站破3000個 民眾付費後驚見是「DreamDesk」

內地有民眾一心想買DeepSeek永久會籍，買了後卻發現是「DreamDesk」。(互聯網)

內地AI模型DeepSeek火紅，隨即被不法之徒打主意。有內媒報道，DeepSeek面問世僅兩個月，利用其名字進行詐騙的釣魚網站數量已超過3000個，令許多民眾墮入陷阱。

受害民眾︰山寨網站太逼真了！

報道指指不少消費者在網上搜尋DeepSeek、想一筆過成為「永久會員」時，遭遭詐騙，付費後才知下載的是另一個假冒的程式，並驚呼假網站看來「太逼真」，令人防不勝防。

一名受害人者劉女士表示：「山寨網站太逼真了！我被騙得毫無防備。」她表示，在社交媒體上看到部落客介紹DeepSeek的功能後，隨即心動，便在搜索引擎尋找下載連結。