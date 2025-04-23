停工10年成全球最高爛尾樓 天津117大廈下周復工

有「全球最高爛尾樓」之稱的「天津117大廈（高銀金融117大廈）」，歷經資金斷鏈、股權轉讓與開發商官司糾紛，2015年停工至今。近日，這座已封頂的爛尾樓取得施工許可，預計4月30日正式復工，目標2027年4月30日建成。

目標2027年建成 內媒報道，天津117大廈從2008年動工，原定發展高度597米，是當時中國的第一高樓，惟建設過程歷經資金斷鏈、股權轉讓與開發商官司糾紛。儘管早在2015年完成主體封頂，但因資金缺口巨大、合作方無法履約，工程數度喊停，原本預計建造世界最高觀景台與室內泳池的宏圖也隨之擱置，於是出現「全球最高爛尾樓」的戲稱。

停工曾致周邊樓價跌逾6成 在官方介入與國企中建三局接手下，117大廈終於取得新一輪建造許可。依照最新規劃，復工內容包含117層主塔與東西兩側的3層裙樓，總建築面積達41萬平方米，總造價超過人民幣56億元。 外界也關注，這次重啟是否能成功帶動周邊房市止跌回升，因大廈停擺導致該區房價跌幅一度超過六成。 天津117大廈位於天津城區西南，預計建造地下3層、局部4層、地上117層，包含設備層共計130層，當時號稱「中國結構第一高樓」，在全球僅次於杜拜「哈利發塔」。