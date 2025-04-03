健身室內設賣淫場所非法獲利23萬　網民：難怪健身會上癮

許多人為了健康常去健身房運動，也有人期待在揮灑汗水之餘邂逅桃花。不過，內地一間健身室竟淪為攬客賣春的淫窟，引發網民熱議。

據「 觸電新聞」近日 報道，3月27日，十二師中級人民法院發布一則案情，2020年至2021年，被告張某在某健身室原辦公區域內設立賣淫場所，招募多名女性賣淫並招攬嫖客，非法獲利23萬元人民幣（約24.6萬港元）。