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中國
2025-04-03 17:08:00

健身室內設賣淫場所非法獲利23萬　網民：難怪健身會上癮

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內地健身房內設賣淫場所非法獲利23萬　網民：難怪健身會上癮。（示意圖／unsplash）

內地健身房內設賣淫場所非法獲利23萬　網民：難怪健身會上癮。（示意圖／unsplash）

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許多人為了健康常去健身房運動，也有人期待在揮灑汗水之餘邂逅桃花。不過，內地一間健身室竟淪為攬客賣春的淫窟，引發網民熱議。

據「觸電新聞」近日報道，3月27日，十二師中級人民法院發布一則案情，2020年至2021年，被告張某在某健身室原辦公區域內設立賣淫場所，招募多名女性賣淫並招攬嫖客，非法獲利23萬元人民幣（約24.6萬港元）。

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據報道，張某安排劉某管理場所、收取嫖資及安排賣淫人員，李某負責提供微信收款QRcode用於收取嫖妓費，並將嫖資提款領現後交給張某，劉、李二人日均獲酬300元人民幣（約321港元）；周某則提供場地並收取費用。

QRcode收嫖資

該法院審理認為，被告張某構成組織賣淫罪，劉某、李某構成協助組織賣淫罪，周某構成容留賣淫罪。張某被判處有期徒刑5年半併罰金4萬元人民幣，劉某、李某分別獲刑2年及1年半，各罰1.5萬人民幣，周某獲刑1年兼罰款1萬元人民幣。

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健身室變淫窟的新聞登上新浪微博熱搜後，引發網友熱議：「原來說是去健身，回來虛脫的樣子是這種情況啊。」以後都不敢直視健身房了。」太會玩了。」難怪『健身』會上癮。」也有人感慨：這也判得太輕了。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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