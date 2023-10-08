偷榴槤嫌難吃 大媽竟要求水果店退錢

中國浙江南潯一間水果店近期發生一宗令人嘖嘖稱奇的偷竊案，一名大媽在店內順手牽羊，偷走了一顆榴槤。沒料到，大媽回家後發現榴蓮還未熟不好吃，竟然假裝是顧客，大搖大擺將榴蓮拿回店，要求店主退錢。

據內地傳媒報道，閉路電視畫面顯示，當時水果店老闆到倉庫搬貨時，一名大媽趁店主不在，將店內一顆榴槤放進了自己的手提袋內，未有付錢便迅速離開。而店主亦未發覺少了一顆榴蓮。

沒想到沒過多久，該大媽再度找上門，向水果店店主聲稱自己女兒買的榴蓮未夠熟，要求退錢。店主於是要求大媽出示收據和付款記錄，然而大媽不斷推諉搪塞，表示榴槤是女兒買的，收據在家裡，甚至理直氣壯地說：「我打開看(榴蓮)是生的！」