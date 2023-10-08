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中國
2023-10-08 03:29:35

偷榴槤嫌難吃 大媽竟要求水果店退錢

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一名大媽偷榴槤，及後竟要求水果店退錢。

中國浙江南潯一間水果店近期發生一宗令人嘖嘖稱奇的偷竊案，一名大媽在店內順手牽羊，偷走了一顆榴槤。沒料到，大媽回家後發現榴蓮還未熟不好吃，竟然假裝是顧客，大搖大擺將榴蓮拿回店，要求店主退錢。

據內地傳媒報道，閉路電視畫面顯示，當時水果店老闆到倉庫搬貨時，一名大媽趁店主不在，將店內一顆榴槤放進了自己的手提袋內，未有付錢便迅速離開。而店主亦未發覺少了一顆榴蓮。

沒想到沒過多久，該大媽再度找上門，向水果店店主聲稱自己女兒買的榴蓮未夠熟，要求退錢。店主於是要求大媽出示收據和付款記錄，然而大媽不斷推諉搪塞，表示榴槤是女兒買的，收據在家裡，甚至理直氣壯地說：「我打開看(榴蓮)是生的！」

榴蓮

店主要求大媽提供付款記錄。

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店主要求付款記錄

不過這番話未能令店主信服，他表示：「(榴蓮)你先放這裡，你回去把收據拿回來」。大媽辯稱：「我扔掉了，扔在哪裡不知道！」店主於是追擊，「你女兒付款，有吧？有付款記錄吧？」大媽稱沒有付款紀錄。店主再問，「付錢怎麼會沒記錄呢？你打電話問她一下」大媽回答：「我沒有手機」。店主不放過她繼續問，「號碼你知道吧？」大媽說：「我不知道！」

報道指，店主表示大媽找上門時，起初也不知道是她偷走的，只是讓她放下榴蓮回家拿收據，最後看在她年老的份上也沒有報警。不過，後來該名大媽竟又到水果行偷竊，他們決定報警處理。

大媽如此厚臉皮的行徑，讓許多網民看得嘖嘖稱奇，紛紛留言：「面不改色心不跳，拿著偷的榴蓮去退錢。壞人變老了這是？」、「大媽這勇氣梁靜茹給的嗎？」、「零元購還要求售後」、「估計是慣犯了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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