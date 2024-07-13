偷錢外傭不堪私刑墮樓亡 澳門女警僱主及男友被捕

外傭涉盜竊不堪私刑跳樓自殺 澳門女警僱主及男友被捕(澳廣視圖片)

澳門一名東南亞籍外傭4月墮樓死亡，司警調查期間懷疑外傭涉嫌盜竊，被其僱主非法禁錮及執行私刑，最終不勝壓力輕生，當局本周拘捕一名任職治安警的36歲姓梁女子，以及其任職導遊的34歲姓薛男友，二人涉觸犯「嚴重脅迫」、「剝奪他人行動自由」及「不當扣留證件」罪被落案起訴。司警未有透露死者國籍，但已通知相關國家，相關國家要求澳門徹查事件。澳門治安警察局已對涉事警員採取停職措施，重申一直重視警員的紀律及操守，對於所有違法違紀行為必定依法嚴肅處理，追究相關責任，絕不姑息。

司警4月29日上午接獲報案，得悉一名東南亞籍青年外僱在黑沙環區某單位跳樓自殺不治，根據僱主梁女及薛男口供，兩人懷疑死者盜取家中共6萬澳門元利市錢，對事發經過輕描淡寫，警方進一步調查後發現另有內情。據調查所得，二人揭發偷錢事件後，於4月28日晚上11時許待死者回家時，扣起其證件及翻查電話內容，隨後一直盤問至翌日凌晨2時許，期間死者承認盜竊。為防止死者逃走，薛男以膠紙綑綁死者雙手，並取走其護照離開單位。梁女於凌晨5時許繼續盤問死者，期間死者一度進入廁所割手自殘，梁女阻止後通知薛男返回單位。直至上午約8時，死者不勝壓力，再次進入廁所並將門反鎖，從窗門一躍而下。