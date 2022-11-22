偷食媽媽減肥朱古力 7歲女童中毒險死

愛美女士切勿輕信網上聲稱功效顯著兼不反彈的減肥產品，以免害己害人！廣東江門鶴山市一名姓房女子早前輕信微信朋友圈微商賣的「燃脂朱古力」，以為吃了就真的如廣告口號般能「隨便吃長不胖」、「不節食月瘦15公斤」，但該款減肥朱古力實際添加了禁藥「西布曲明」，房女按指定份量(每日三分一粒)吃了兩日，就出現冒汗、心悸、口渴、興奮、失眠等現象。房女擔心出事，沒有繼續吃，將餘下4粒朱古力放在一個櫃子內，萬沒想到7歲的女兒瀅瀅看見後，偷吃了2粒，導致中毒險死。

網上不少聲稱減肥效果顯著的減肥朱古力，都有可能是添加了禁藥西布曲明。(互聯網)

報道指，在江門市中心醫院，平常乖巧聽話的瀅瀅，出現譫妄、狂躁等情況，一時尖叫、一時大哭，而且意識不清、臉色蒼白。醫生馬上對瀅瀅展開搶救，但情況無顯著改善。醫護人員遂向房女詳細詢問瀅瀅發病經過，得知瀅瀅誤食減肥朱古力，馬上意識到可能是西布曲明中毒；抽取瀅瀅血液樣本化驗證實猜測後，隨即為瀅瀅展開兒童「連續性腎臟替代性治療法」(CRRT)，為瀅瀅清除血液中的有毒成份。經過數小時努力，瀅瀅終於完成治療，症狀改善，生命跡象平穩。目前瀅瀅已經出院，康復情況良好。

《江門日報》報道，瀅瀅誤食該款減肥朱古力後，很快就出現心悸等不適。房女見狀馬上送瀅瀅入醫院催吐，但隨後瀅瀅又出現昏迷、抽搐等危急症狀，被連夜轉送到江門市中心醫院搶救。

內地2010年起禁用西布曲明 不法分子罔顧人命照落

西布曲明最初用於治療抑鬱症，但後來發現其減輕體重作用比抗抑鬱更好，就廣泛應用於減肥藥中。不過，研究證實，西布曲明會增加心腦血管疾病的風險，不良反應包括頭痛、口乾、厭食、失眠、便秘、高血壓、頭暈等，還可引起神經紊亂、全身性損害、胃腸道系統損害、中樞及外周神經系統損害，甚至產生其他嚴重後果。

內地2010年就已明令禁止生產、銷售和使用西布曲明製劑及原料藥，同年再將其列入《保健食品中可能非法添加的物資名單(第一批)》，認定為「有毒、有害的非食品原料」。不過，至今仍有不法分子為謀取暴利，將西布曲明包裝成進口減肥藥、減肥糖果、減肥朱古力等，再通過網絡銷售。

去年2歲女童誤食減肥朱古力死亡

去年3月，江蘇徐州一名2歲多女童婷婷誤食幾粒減肥朱古力後死亡，死因為西布曲明中毒，心肌損害，呼吸、心力衰竭。

專家提醒，小朋友好奇心強，家長要妥善保管藥物，避免孩童觸碰；一旦發現孩童誤食，應盡快送院救治。專家又呼籲民眾應從正規渠道購買藥物，避免網購成份複雜不明的「網紅藥」。