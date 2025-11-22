傅聰：日本如武力介入台海　中國將按聯合國憲章自衛

中國常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中國將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

公然挑戰中方核心利益

傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論。這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中方發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

傅聰強調，高市早苗有關言論極其錯誤、極為危險，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。