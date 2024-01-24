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中國
2024-01-24 15:58:00

傳內地秘密研發高超音速導彈　《南早》：兩三顆足以攻擊航空母艦群

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中國傳出秘密研發高超音速導彈 科學家：兩三顆足以攻擊航空母艦群

根據《法國廣播電台》（RFI）引述《南華早報》（South China Morning Post）的報導，該秘密實驗室位於四川成都某處，與中國軍方有所聯繫。

據《南華早報》報導，中國一處秘密實驗室，近期模擬以高超音速導彈和衛星，對美國軍艦發動攻擊。據悉，關於測試細節，還被寫進一篇中國科學家的論文當中。

秘密實驗室位於四川成都某處

秘密實驗室位於四川成都某處

秘密實驗室位於四川成都某處

根據《法國廣播電台》（RFI）引述《南華早報》（South China Morning Post）的報導，該秘密實驗室位於四川成都某處，與中國軍方有所聯繫。

報導指稱，該秘密實驗室近期模擬以高超音速導彈和衛星，對美國軍艦發動攻擊。有關這次測試的細節，也被載入去年12月的一篇論文，其部分內容由中國科學家劉世昌撰寫。論文內容指出，在模擬當中，中國炮彈從約1207公里外發射，爬升到193.1公里的高度，然後如雨點般落到美國軍艦上。而海拔100公里的高度，是大氣層與太空的交界。

衛星干擾導彈突防摧毀目標

衛星干擾導彈突防摧毀目標

衛星干擾導彈突防摧毀目標

《南華早報》報導中又指出，在電腦模擬中，中國的高超音速導彈得到了位於美國艦艇上方的眾多低軌道電子戰衛星的幫助。這些衛星發現了來自美國艦艇雷達信號，然後發射了類似的信號，以製造背景噪音並幫助掩蓋導彈的位置。一旦導彈到達距目標30英里（48.28公里）以內，「衛星完成壓制任務，彈載干擾器啟動，導彈進行末端機動以進一步突防，直至摧毀目標。」

055型驅逐艦發射鷹擊-21高超音速反艦飛彈。（示意圖／翻攝微博）

055型驅逐艦發射鷹擊-21高超音速反艦飛彈。（示意圖／翻攝微博）

劉世昌：制高點一直是戰爭的關鍵戰術

劉世昌論文以美國海軍阿利．伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyers） 上使用的洛克希德·馬丁公司開發的SPY-1D雷達為基礎，指出美國的探測能力，只需要兩到三顆低軌道衛星就足以攻擊一個航空母艦群。劉世昌又表示，「自古以來，制高點一直是戰爭的關鍵戰術。」「隨著戰爭觀念的演變和技術的進步，太空已成為世界軍事強國激烈爭奪的新制高點。」

據悉，尚未確定模擬中使用的高超音速導彈的具體類型，但其規定的射程與大陸的鷹擊21反艦飛彈（YJ-21）相似。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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