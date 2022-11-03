傳國美電器要員工簽承諾書 理解未來一年可能被拖糧

國美電器據報要求員工簽承諾書, 承諾與公司同舟共濟，理解未來半年至一年會被拖糧。(互聯網)

內地電器零售企業國美(493)據報近日要求員工簽署承諾函，承諾理解公司自上月起在未來半年到一年內都有可能延遲出糧，且本人做好在該段時間與公司共舟共濟、共渡難關的思想準備。內地「紅星新聞」引述國美電器某分公司員工表示，已簽署了承諾函，因為「不簽也不會發(工資)」。

網上流傳的承諾函內容顯示，「由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難」，為確保公司經營業務盡快恢復，繼續推動戰略轉型和業務改善提升，公司在此時期希望員工理解並承諾多項要求。

員工或被拖糧 仍需按時保質保量達成業績目標

相關要求除了要理解公司將會延遲出糧外，還包括要「相信公司，忠於使命，勤勉盡責」、「積極維護企業利益和品牌形象，不散播負面信息和情緒」，以及「按時保質保量交付經營結果，達成業績目標」等，而且「如有違背，由此給公司帶來的名譽和經濟上的損失，本人同意按照相關法律法規以及勞動合同約定承擔相應責任」。