傳國美電器要員工簽承諾書 理解未來一年可能被拖糧

內地電器零售企業國美(493)據報近日要求員工簽署承諾函，承諾理解公司自上月起在未來半年到一年內都有可能延遲出糧，且本人做好在該段時間與公司共舟共濟、共渡難關的思想準備。內地「紅星新聞」引述國美電器某分公司員工表示，已簽署了承諾函，因為「不簽也不會發(工資)」。
網上流傳的承諾函內容顯示，「由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難」，為確保公司經營業務盡快恢復，繼續推動戰略轉型和業務改善提升，公司在此時期希望員工理解並承諾多項要求。
員工或被拖糧 仍需按時保質保量達成業績目標
相關要求除了要理解公司將會延遲出糧外，還包括要「相信公司，忠於使命，勤勉盡責」、「積極維護企業利益和品牌形象，不散播負面信息和情緒」，以及「按時保質保量交付經營結果，達成業績目標」等，而且「如有違背，由此給公司帶來的名譽和經濟上的損失，本人同意按照相關法律法規以及勞動合同約定承擔相應責任」。
傳國美電器董事長坦言12月底前不再出糧
另外，騰訊新聞棱鏡指出，國美北京總部曾在上周五召開員工大會，會上國美電器董事長黃秀虹坦言，「公司到12月底之前，只會給員工上社保，不會再發工資了」，還批評員工近期的工作態度，認為他們缺少大局觀，「困難時期應不計得失，與公司共進退」。
紅星新聞向國美方面求證，但未獲回覆。黃秀虹為國美創辦人黃光裕胞妹，今年上半年被任命為國美電器董事長。
國美員工：上半年起已被拖欠數萬元薪金
騰訊新聞棱鏡引述一名國美員工指，「這違法了吧？就是變相逼人離職」，但如果現時主動離職，自己從上半年開始已被拖欠的數萬元(人民幣，下同)薪金，不知能否追回。
根據國美公告，黃光裕、杜鵑夫婦曾在9月14及15日通過三次交易賣出15.28億股「國美零售」(493)，共套現2.95億港元。騰訊新聞棱鏡指，這一突如其來的減持事先未經披露，直接引發當日國美股價大跌超過20%。9月21日，國美零售連續7個交易日下跌，總跌幅超過34%。據統計，從去年12月底開始，黃光裕夫婦已累計套現9.6億港元，持股比例從61.5%降至42.8%。
國美總負債達585.67億元 現金流僅5535萬元
騰訊新聞棱鏡又指出，根據國美9月27日公布的2022年中期報告，總負債達585.67億元，其中需在1年內償還的銀行借款和其他借款有229.02億元；公司的現金及現金等價物僅24.09億元，同期經營活動現金流只餘5,535萬元，比2021年的21.4億元現金流呈現斷崖式下跌。