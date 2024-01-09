傳廣州中學5萬買「情緒宣洩儀」 只是任天堂舊遊戲機 校方指影片失實

不少內地學校為提升教學質素都會購入高科技儀器。近日網傳影片指廣州一間中學高價買入「智能互動情緒宣洩儀」，惟原來只是任天堂舊遊戲機Wii改頭換面後連上屏幕，目前市場售價僅600元人民幣，二手市場上的價格更跌至不足200元人民幣，有網民批誇張失實及有報大數之嫌，及後中學表示影片中拍攝的場景和儀器並非該校。

日前，有聲稱是廣州鐵一中學的學生在微博上發佈影片及一張該校的採購清單，當中包括一部由北京奧泰瑞格科技有限公司生產、名為「智能互動情緒宣洩儀」的設備，花費了4.65萬人民幣（約5.1萬港元），旨在幫助學生釋放壓力。

網民質疑背後利益輸送

該設備引起網民廣泛討論，原因非如何先進，相片可見實際上只是一台連接了顯示屏的任天堂Wii遊戲機，畫面正顯示著《Wii Sport》遊戲。Wii於2006年面世，為經典體感遊戲機，當年曾風靡全球，目前已停產一段時間。不少網民質疑將一款過時的遊戲機標榜為高端裝置，並投入如此巨額資金買入，質疑是背後利益輸送。

生產商稱屬已淘汰產品 與供校不一樣

北京奧泰瑞格科技有限公司表示已為事件報案，強調網傳的「宣洩儀」是公司10年前研製的產品，已經淘汰，與實際提供給學校的產品完全不一樣，「已經改成了身心減壓回饋的系統，採集心理壓力情緒數值做訓練，進行減壓宣洩」。