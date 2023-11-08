傳廣州中山二院醫科生集體患癌 院方：近年3人患癌曾入實驗室(更新)

內地社交平台近日流傳廣州中山大學附屬第二醫院（中山大學孫逸仙紀念醫院）一名專家教授的乳腺外科團隊有多名學生患癌，疑受實驗環境及試劑影響。院方今晨(8日)回應經初步了解，近年來在乳房腫瘤中心實驗室工作及學習的人員中有3人罹患癌症，其中2人現為該院乳腺外科醫生，在臨床工作；另外1人不是該院職工或學生，為外地來院進修人員，已回原單位工作。該實驗室無在學學生罹癌。

無現時在學學生罹癌

其中一名女子2017年至2022年在醫院攻讀博士學位，期間曾在乳腺腫瘤中心實驗室學習，去年7月博士畢業後入職乳房外科從事臨床工作，上月確診胰臟癌並接受手術，目前情況穩定。

另一男子2013年至2018年在醫院攻讀博士學位，期間曾在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2018年8月博士畢業後入職乳房外科從事臨床工作。今年6月確診患有滑膜肉瘤並接受手術，術後恢復良好。

另有1名進修人員為某外地醫院畢業博士生，2021年到醫院進修一年，在乳房腫瘤中心實驗室工作，去年4月結束進修離開廣州，今年被診斷為乳癌。

實驗室一直嚴格管理 歡迎第三方調查

醫院表示乳房腫瘤中心實驗室於2009年啟用，至今培養超過200名學生。成立以來，實驗室一直嚴格按照規範統一管理，對所有實驗人員都進行了實驗前安全和規範操作訓練。針對將罹癌與實驗室或試劑接觸進行關聯的關切，鑑於個別癌症發生的誘因極為複雜，誠摯歡迎相關部門組織第三方機構進行評估調查。