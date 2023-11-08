傳廣州中山二院醫科生集體患癌 院方：近年3人患癌曾入實驗室(更新)

內地社交平台近日流傳廣州中山大學附屬第二醫院（中山大學孫逸仙紀念醫院）一名專家教授的乳腺外科團隊有多名學生患癌，疑受實驗環境及試劑影響。院方今晨(8日)回應經初步了解，近年來在乳房腫瘤中心實驗室工作及學習的人員中有3人罹患癌症，其中2人現為該院乳腺外科醫生，在臨床工作；另外1人不是該院職工或學生，為外地來院進修人員，已回原單位工作。該實驗室無在學學生罹癌。
無現時在學學生罹癌
其中一名女子2017年至2022年在醫院攻讀博士學位，期間曾在乳腺腫瘤中心實驗室學習，去年7月博士畢業後入職乳房外科從事臨床工作，上月確診胰臟癌並接受手術，目前情況穩定。
另一男子2013年至2018年在醫院攻讀博士學位，期間曾在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2018年8月博士畢業後入職乳房外科從事臨床工作。今年6月確診患有滑膜肉瘤並接受手術，術後恢復良好。
另有1名進修人員為某外地醫院畢業博士生，2021年到醫院進修一年，在乳房腫瘤中心實驗室工作，去年4月結束進修離開廣州，今年被診斷為乳癌。
實驗室一直嚴格管理 歡迎第三方調查
醫院表示乳房腫瘤中心實驗室於2009年啟用，至今培養超過200名學生。成立以來，實驗室一直嚴格按照規範統一管理，對所有實驗人員都進行了實驗前安全和規範操作訓練。針對將罹癌與實驗室或試劑接觸進行關聯的關切，鑑於個別癌症發生的誘因極為複雜，誠摯歡迎相關部門組織第三方機構進行評估調查。
內地傳媒報道，近日社交平台有人發布消息稱，廣州中山大學附屬第二醫院（中山大學孫逸仙紀念醫院）一名專家教授的乳腺外科團隊，有多名學生患癌，「全是罕見性」，院方回應稱不實。
網傳患者為蘇姓教授學生 「全是罕見性」
社交平台顯示，有人發布訊息稱，「中山二院蘇士成的學生集體罹患癌症」，均屬於乳腺外科團隊。另有消息指出：「今年乳癌那邊，6個學生罹患癌，有個還是胰臟癌肝轉移。」另有人指「3個博士、1個博士後，都小於30歲，全是罕見性」。
內媒在該院網站查詢發現，蘇士成為教授、主任醫師、研究員，7日當天還有其專家團隊門診。記者聯繫上廣東中山大學孫逸仙紀念醫院黨部辦公室。工作人員回覆稱已經關注到此事，經核實相關資訊不實。關於此事，正在進一步調查處理，後續將公開發布。
資料顯示，中山大學孫逸仙紀念醫院、又名中山大學附屬第二醫院（簡稱中山二院），是一間本部位於廣東省廣州市越秀區的三級甲等醫院，隸屬於中山大學，由國家衛生健康委員會直管。該院於1835年由美國傳教士Peter Parker創立，原稱博濟醫院（The Canton Hospital），是中國第一間西醫醫院。1886年孫中山曾於此學醫和從事革命活動。