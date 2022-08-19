傳柬埔寨打工陷阱改以越南做「跳板」 台警：騙徒變招棄高薪招徠

柬埔寨打工陷阱鬧得沸沸揚揚，不少民眾聞柬埔寨色變，詐騙集團亦隨即改變手法。台灣新北警方發現，詐騙集團改以一般正常月薪招聘，以掩人以目，出境目的地就改為泰國、杜拜等，讓民眾降低戒心，掉入陷阱。有自稱在旅行社工作的台灣網民更在社交平台發文，指最近很多人查詢越南簽證，情況不尋常，認為「很多(受害者被)轉移到越南再入境柬埔寨」，呼籲同行留意。

該名姓林女網民透露，最近很多人查詢越南簽證，自己會先詢問對方赴越南目的，並要求直接聯絡當事人，否則拒絕承辦，並透露「有些還直接叫我們報價包套從台灣到越南再轉到柬埔寨」，呼籲「所有代辦越南簽證的業者注意這個問題，尤其一組五人十人的要小心」。

不過，有網民質疑真實性，稱「到越南簽證很難辦好嗎，別胡說八道」，但亦有網民表示，「推，不管真假，擋一個也是好事」。台南市政府昨宣布，旅行社如發現買機票、辦護照的人有可疑，協助過濾並向警方通報，及時阻攔對方出境，「救1個就獎勵2萬元(新台幣，下同)」。

台行政院：334人陷柬埔寨待營救

另外，台灣刑事局早前指出，近9個月有超過4,000人赴柬埔寨，會展開家訪逐一了解當事人赴柬埔寨原因，以找出受害者，又提到當中最少120人失蹤。行政院昨表示，警方已家訪4,679戶，其中144名事主的家人懷疑事主墮入柬埔寨打工陷阱，加上今年3至7月期間的相關報案，總共有373人疑身陷柬埔寨詐騙集團，年齡介乎20至45歲，其中39人已成功救出，還有334人等待營救。行政院又指，掌握到台灣有犯罪集團與海外犯罪集團裡應外合，上月至今共偵破13宗案件、收押十多人。

各縣市警方近日陸續公布破案情況，其中台北警方針對一個涉及黑幫並勾結柬埔寨人蛇集團的詐騙集團，在今年5月及7月展開拘捕行動，拘捕竹聯幫成員李振豪等9人，至前日再將一度因證據不足而獲准保釋的重要疑犯黃炫逢拘捕，關押台北看守所。警方相信黃炫逢為該詐騙集團幕後金主。