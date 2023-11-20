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中國
2023-11-20 11:50:00

傳蘇軾家族墓地確認！四川眉山公佈挖到「蘇墳園」墓碑

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蘇軾家族墓地確認！四川眉山公佈挖到「蘇墳園」墓碑（微博圖片）

蘇軾家族墓地確認！四川眉山公佈挖到「蘇墳園」墓碑（微博圖片）

北宋文學家蘇洵、詩人蘇軾（世稱蘇東坡）、蘇轍合稱「三蘇」，四川省文物考古研究院和眉山市文物局19日揭露重大考古發現，確認當地修文镇十字卡村「蘇墳園」就是蘇東坡的家族墓。

蘇軾家族墓園有傳被發現（微博圖片） 蘇軾家族墓園有傳被發現（微博圖片） 蘇軾家族墓園有傳被發現（微博圖片） 傳蘇軾後人墓磚銘文（微博圖片） 傳蘇軾孫子蘇符墓磚（微博圖片） 蘇東坡曾孫殘缺墓碑出土（圖／翻攝紅星新聞） 四川省文物考古研究院和眉山市文物局19日揭露重大考古發現，確認當地修文镇十字卡村「蘇墳園」就是蘇東坡的家族墓。

據《紅星新聞》報導，四川眉山東坡區修文鎮十字卡村，村裡的「蘇墳園」稱呼沿襲已久，是村民們口中代代相傳的東坡家族墓，早在2018年12月24日至2019年4月5日，四川省文物考古研究院已組成考古隊，對小蘇墳園墓葬進行搶救性考古發掘，並對周邊進行全面調查。

經過考古發掘，發現小蘇墳園塋園建設規模較大，整體平面呈長方形，包括圍牆、墓上建築、環墉、墓室、墓前建築、台階、道路等部分，其餘建築被破壞，具體不詳。整個塋園建築在坡上分佈，錯落有致，頂部到底部高差為8.5米；平面佈局呈中軸線對稱分佈，主要建築設施位於中軸線上。

蘇軾又稱蘇東坡，作品包括《念奴嬌·赤壁懷古》、《水調歌頭·明月幾時有》

蘇軾又稱蘇東坡，作品包括《念奴嬌·赤壁懷古》、《水調歌頭·明月幾時有》

十字卡村相關負責人2017年在接受記者採訪時表示，僅蘇符的墓磚，在十字卡村就發現有2000多塊，這在全大陸蘇氏遺跡中屬於實物最多體量最大的。這些磚頭沾滿黃土，印刻有「有宋大宗伯蘇公墓」、「司農少卿蘇公之墓」、「白鶴翁墓」、「東坡曾孫白鶴翁嗣」、「東坡元孫」等字樣。

據悉，「蘇墳園」之前已被列入了眉山市級文物保護單位，如今通過考古發掘讓蘇東坡家族墓地被官方確認，對於深入挖掘三蘇文化、傳承三蘇文脈有了更重要意義，也讓當地人欣喜不已，目前現場不僅安裝有監控，也有人會經常巡邏保護。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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