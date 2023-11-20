傳蘇軾家族墓地確認！四川眉山公佈挖到「蘇墳園」墓碑

北宋文學家蘇洵、詩人蘇軾（世稱蘇東坡）、蘇轍合稱「三蘇」，四川省文物考古研究院和眉山市文物局19日揭露重大考古發現，確認當地修文镇十字卡村「蘇墳園」就是蘇東坡的家族墓。

據《紅星新聞》報導，四川眉山東坡區修文鎮十字卡村，村裡的「蘇墳園」稱呼沿襲已久，是村民們口中代代相傳的東坡家族墓，早在2018年12月24日至2019年4月5日，四川省文物考古研究院已組成考古隊，對小蘇墳園墓葬進行搶救性考古發掘，並對周邊進行全面調查。

經過考古發掘，發現小蘇墳園塋園建設規模較大，整體平面呈長方形，包括圍牆、墓上建築、環墉、墓室、墓前建築、台階、道路等部分，其餘建築被破壞，具體不詳。整個塋園建築在坡上分佈，錯落有致，頂部到底部高差為8.5米；平面佈局呈中軸線對稱分佈，主要建築設施位於中軸線上。