傳解放軍中朝邊境軍事訓練　被質疑是向北韓派兵援俄示警

南韓智庫取得的畫面顯示，在北韓派兵援俄的消息曝光後不久，解放軍上月被拍到裝甲車隊現身在中朝邊境。分析指，北京疑似透過此舉向平壤示警，反映出中國對北韓軍事介入俄烏戰爭對區域造成影響的擔憂。
《TBS電視台》周五（22日）引述南韓研究機構「南北發展」（South and North Development，SAND）報導，一段影片畫面顯示，10月22日，解放軍裝甲車隊，包括軍用卡車和中國版悍馬「東方猛士」車輛，在遼寧省瀋丹高速公路上朝著中朝邊境方向行駛。
報導稱，該車隊隸屬於解放軍北部戰區，負責監管東北地區。拍攝影片的消息人士稱，「如此大規模的裝甲部隊向中朝邊境前進，這很不尋常」。
SAND認為，這是解放軍為了在與北韓邊境附近進行軍事訓練移動的畫面。至於訓練的目的，SAND分析指，中國可能對北韓加深與俄羅斯的關係，並派兵援俄的舉動感到不滿，為了警告平壤當局而在邊境練兵，「中朝傳統友好關係可能正在惡化」。
北韓上月被揭露派兵支援俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，引發國際反彈，作為平壤盟友的北京對此保持沉默。外交部發言人林劍日前主持例行記者會時再度被問及相關問題時說，朝俄是2個獨立主權國家，中方不掌握朝俄雙邊交往合作的具體情況。
林劍當時還強調，對於烏克蘭危機，中方立場是一貫、明確的。中方希望各方推動緩和局勢、致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變，將繼續爲此發揮建設性作用。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章