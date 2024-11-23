傳解放軍中朝邊境軍事訓練　被質疑是向北韓派兵援俄示警

圖為9月26日，北方戰區某旅軍用卡車車隊進行演習。（示意圖／翻攝《中國軍網》）

南韓智庫取得的畫面顯示，在北韓派兵援俄的消息曝光後不久，解放軍上月被拍到裝甲車隊現身在中朝邊境。分析指，北京疑似透過此舉向平壤示警，反映出中國對北韓軍事介入俄烏戰爭對區域造成影響的擔憂。

《TBS電視台》周五（22日）引述南韓研究機構「南北發展」（South and North Development，SAND）報導，一段影片畫面顯示，10月22日，解放軍裝甲車隊，包括軍用卡車和中國版悍馬「東方猛士」車輛，在遼寧省瀋丹高速公路上朝著中朝邊境方向行駛。

報導稱，該車隊隸屬於解放軍北部戰區，負責監管東北地區。拍攝影片的消息人士稱，「如此大規模的裝甲部隊向中朝邊境前進，這很不尋常」。