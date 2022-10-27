傳鄭州廠區近2萬員工染新冠 富士康：嚴重不實

內地前日新增1,241宗新冠肺炎本土感染，山西佔最多有218宗，其他包括新疆138宗、廣東112宗、河南24宗、北京20宗、上海19宗等。河南個案集中在鄭州，網絡瘋傳蘋果代工廠富士康的鄭州園區有近2萬名員工染疫，廠區嚴格封控，但員工卻未獲妥善照顧，缺藥、捱餓，甚至盛傳有員工與防疫人員爆發流血衝突。富士康昨發聲明，強調「2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。

隨著鄭州疫情擴大，富士康鄭州園區上周三宣布，為配合政府防疫措施，即日取消園區餐飲場所堂食，全體員工要在宿舍用膳，其中正常上班的員工將獲公司免費提供一日三餐；所有員工需減少不必要的行程，宿舍、園區兩點一線，且除了身處宿舍，必須佩戴N95口罩，嚴禁在廠區內或路上脫下口罩。