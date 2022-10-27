傳鄭州廠區近2萬員工染新冠 富士康：嚴重不實

內地前日新增1,241宗新冠肺炎本土感染，山西佔最多有218宗，其他包括新疆138宗、廣東112宗、河南24宗、北京20宗、上海19宗等。河南個案集中在鄭州，網絡瘋傳蘋果代工廠富士康的鄭州園區有近2萬名員工染疫，廠區嚴格封控，但員工卻未獲妥善照顧，缺藥、捱餓，甚至盛傳有員工與防疫人員爆發流血衝突。富士康昨發聲明，強調「2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。
隨著鄭州疫情擴大，富士康鄭州園區上周三宣布，為配合政府防疫措施，即日取消園區餐飲場所堂食，全體員工要在宿舍用膳，其中正常上班的員工將獲公司免費提供一日三餐；所有員工需減少不必要的行程，宿舍、園區兩點一線，且除了身處宿舍，必須佩戴N95口罩，嚴禁在廠區內或路上脫下口罩。
傳員工被迫「搶物資」睡倉庫
不過，網上有不少富士康員工表示，公司未按承諾提供三餐，自己和家人都要捱餓，還無法外出購買物資，一旦有物資送到園區，大家都怕分不到而湧上去搶；又指有住在宿舍的員工被安排到倉庫甚至大街上「隔離」，而鄭州近日晚上天氣低見個位數。網上甚至盛傳，鄭州的「爛尾樓」一夜之間燈火通明，相信是被用作隔離檢疫。
富士康昨強調，將在符合地方防疫政策前提下，盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求回饋等生活保障，「當下鄭州園區防疫工作穩步推展，對集團影響程度可控，本季營運展望不變」。