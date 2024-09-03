傳飲山姆礦泉水可生男　獲封「生仔水」遭搶購(有片)

最近內地山姆超市有一款弱鹼性天然礦泉水竟然被吹捧為「神藥」，這款300ml礦泉水所宣傳的「弱鹼性」被傳成「喝了能生兒子，爸爸喝功效明顯」，更被封為「生仔水」，已經傳得比超聲波還精準，引來相信這謠言的市民搶購。昨日「山姆礦泉水被傳能生兒子被搶購」更登上微博熱搜，就連山姆也開腔勸人要相信科學。

綜合《Vista看天下》、《大河報》等內地媒體報道，事緣在一些備受爭議的坊間傳聞中，決定嬰兒性別的Y染色體精子被認為在鹼性環境中活力更強，因此鹼性食物成為部分重男輕女之輩的迷思。因此，山姆弱鹼礦泉水「喝了就能生兒子」的說法看似荒誕，卻偏偏愈傳愈激烈，社交平台甚至有正在備孕的、生二胎的家庭激烈討論著「生仔水」的功效，並約好了幾個月後「見證奇跡」，這些備孕父母們還總結出，「要讓爸爸喝，最好是半年起步，畢竟他們才是Y染色體精子的供應方」。