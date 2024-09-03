傳飲山姆礦泉水可生男　獲封「生仔水」遭搶購(有片)

最近內地山姆超市有一款弱鹼性天然礦泉水竟然被吹捧為「神藥」，這款300ml礦泉水所宣傳的「弱鹼性」被傳成「喝了能生兒子，爸爸喝功效明顯」，更被封為「生仔水」，已經傳得比超聲波還精準，引來相信這謠言的市民搶購。昨日「山姆礦泉水被傳能生兒子被搶購」更登上微博熱搜，就連山姆也開腔勸人要相信科學。
綜合《Vista看天下》、《大河報》等內地媒體報道，事緣在一些備受爭議的坊間傳聞中，決定嬰兒性別的Y染色體精子被認為在鹼性環境中活力更強，因此鹼性食物成為部分重男輕女之輩的迷思。因此，山姆弱鹼礦泉水「喝了就能生兒子」的說法看似荒誕，卻偏偏愈傳愈激烈，社交平台甚至有正在備孕的、生二胎的家庭激烈討論著「生仔水」的功效，並約好了幾個月後「見證奇跡」，這些備孕父母們還總結出，「要讓爸爸喝，最好是半年起步，畢竟他們才是Y染色體精子的供應方」。
山姆：生男生女礦泉水決定不了
相信山姆是此料不及，原本宣傳水源於巴馬縣長壽山，本想沾點長壽老人的光，結果現實不可控制。山姆客服就事件回應，直指要相信科學，沒有這麽多的功能，生男生女礦泉水決定不了，人喝弱鹼性的水，能輔助殺菌提高免疫力。
其實，去年就有網友在社交平台發帖稱，該款山姆弱堿性礦泉水能幫助夫妻生男孩。深圳衞健委早在去年9月就曾發文辟謠，不要相信「鹼性體質更容易生兒子」的說法。「酸鹼體質」是個偽概念，無論是吃鹼性食物，還是用鹼性液體沖洗陰道，都不能影響寶寶的性別，亂用洗液反而可能導致陰道炎。男孩女孩都很好，寶寶健康最重要。