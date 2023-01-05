傳XBB.1.5致大便失禁 紙尿褲成新囤貨目標

官媒《人民日報》旗下《健康時報》昨引述武漢雷神山醫院感染三科五病區主任、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江強調，腹瀉是病毒性感冒的正常病理反應之一，不必驚慌或杞人憂天，亦無必要盲目囤積紙尿褲及止瀉藥物蒙脫石散等。

內地民眾大為關注在美國已有40%患者感染的Omicron XBB.1.5變種病毒株，擔心XBB.1.5也會在內地大規模爆發，還繼瘋傳這款病毒株易引起腹瀉後，進一步聲稱會導致「無意識腹瀉」，即大便失禁，呼籲「囤積點紙尿褲」。有湖北網民表示，已發現紙尿褲缺貨，雖然理智上不相信傳聞，但也出手網購了一批。

XBB短期內大流行可能性極低

中國疾控中心則在微信公眾號發文介紹XBB.1.5情況，指去年10至12月，中國發現199宗XBB輸入個案，其中4宗為XBB.1.5；同期發現16宗XBB本土個案，全部為XBB.1，暫未發現XBB.1.5。中疾控指出，目前中國本土流行病毒株為BA.5.2及BF.7，民眾感染後產生的中和抗體，短期內(3個月)會維持相對較高水平，「預期對其他奧密克戎變異株分支(包括XBB)有較好的交叉保護作用」，而中國短期(3個月)內「由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低」。

中疾控又指，血管緊張素轉化酶2(ACE2)為新冠病毒結合細胞的主要受體，除在肺部表達外，在腸道的含量也較高，新冠病毒各個變種，包括XBB系列，都會感染腸道黏膜細胞，但是否出現腸道臨床症狀，視乎個人體質，強調近日備受關注的XBB.1.5，「並沒有證據提示它比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現」。

內地前日新增7,685宗本土新冠確診，廣東佔最多有2,917宗，其次是北京820宗，福建、廣西、湖南、重慶、四川等地都有數百宗，上海有126宗；新增5宗死亡個案，黑龍江、山東、湖北、廣東及四川各佔1宗。台灣昨新增33,330宗本土確診、541宗輸入確診、17宗死亡個案，輸入個案為2020年疫情以來最多。澳門前日新增104宗確診、5死。