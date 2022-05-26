傻鴨熱潮｜兒童節限定變大人炒賣品 內地KFC「一鴨難求」

內地肯德基(KFC)趁「六一兒童節」推出附送《寶可夢》(Pokémon)公仔的兒童節套餐，其中「傻鴨(內地稱「可達鴨」)音樂盒」因為傻鴨隨音樂起舞的動作夠傻夠萌而掀起搶購潮，但多個城市的肯德基近日都表明「全線無鴨」，二手市場就有人索價6,000元(人民幣，下同)發售，代吃、高仿製品等亦紛紛湧現。內地肯德基App周二發公告，強調黃牛高價出售肯德基玩具屬個人行為，與公司無關，公司對相關行為堅決不支持。

內地肯德基推出3款寶可夢公仔(圖1)，上周六起隨兩款分別69元及109元的兒童節套餐附送其中1款，限量221萬份。3款公仔分別是比卡超水壺、比卡超八音盒(上鏈音樂盒)及傻鴨音樂盒(音樂播放器)，其中傻鴨會跟住自己播放的廣場舞歌曲跳「廣場舞」，一邊䟴身䟴勢一邊輪流舉起左右手，相當「療愈」。

賣家索價高達6000 聲稱批發

不少網民得到傻鴨音樂盒後馬上在社交平台炫耀，還在傻鴨兩隻手貼上「努力 搞錢」、「不想 居家」(圖2)等字條，又為傻鴨穿上機動戰士裝甲、婚紗、假髮等。傻鴨被賦予「新功能」後，更加令人「心動」，但北京、上海、深圳、廣州等地的基德基分店已經「無鴨」(圖3)，部分城市更是第一日就賣光。不過，網購及二手交易平台有不少貨，價錢普遍六、七十元或以上，大多是「預售」。個別賣家索價1,788元一個，還講明「不接受講價」。有賣家更索價3,000至6,000元，但商品描述是「批發」，並要求「私聊」。來自浙江金華的賣家就標明每個25元，「1,000個起批」。

與此同時，相關平台出現請人代吃或接單代吃服務，例如「找個可達鴨代吃，70寄普郵給我，套餐請你吃」、「接可達鴨代吃，109元套餐，需要出郵費」等。

肯德基年初聯乘泡泡瑪特推出「DIMOO」限量盲盒套餐，同樣引起搶購熱潮，但不少人「取娃棄餐」，甚至有人豪擲過萬元買106份套餐，令中國消費者協會炮轟肯德基誘導非理性消費。

對於今次「一鴨難求」，肯德基周二表示，個別玩具款式數量有限，加上供應、物流等原因，「正在緊急調配中」，呼籲民眾勿幫襯黃牛，「通過官方渠道下單」。