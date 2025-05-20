儲物症︱內地6旬婦梯間儲廢物　用過紙巾晾扶手臭氣燻天

北京市傳出「囤積症」（儲物症）事件，一處社區的61歲女子，多年來在家中及樓梯間囤積大量廢棄物，嚴重影響鄰居生活與安全，甚至有鄰居受不了被逼遷走，當地社區19日聯合警方等部門，對其住所強制清理，共清出17大袋垃圾。

張女自2023年起頻繁撿拾並囤積回收物

綜合內地媒體報道，該處社區管理公司透露，這名張女和女兒2022年搬進來，自2023年起，張女就開始頻繁撿拾並囤積回收物，「第3年越發嚴重，導致7樓一個住戶實在受不了，最後選擇搬走。」

根據現場狀況顯示，從6樓開始至7樓住戶門前，樓梯間堆滿紙箱、塑膠罐、外賣盒和腐爛食物殘渣，空氣中瀰漫著刺鼻惡臭，地面濕滑難行，甚至連樓梯扶手上都晾著用過的紙巾，簡直不堪入目。

面對前來清理的人員，張女情緒激動，不斷高喊，「誰讓你們來的？不能清理！」當工作人員說明來意時，她仍堅持反對，「都和你們說了我會清理」、「那是我的牛奶瓶子」、「不要動我的鐵架子！」終於歷時20分鐘清理，樓梯間煥然一新，並由工作人員全面消毒，工作人員說，整整清出17大袋垃圾。