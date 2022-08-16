儲5年30萬現金燒成黑炭 女子絕望求助銀行 竟挽回近一半損失

周女欲哭無淚，上網尋找挽救方法，到近日終於透過昔日新聞發現，原來銀行可以回收燒毀的人民幣。周女隨即去住所附近的人民銀行崇陽縣支行求助。然而，該分行負責人見到已經碳化的人民幣，坦言技術不足，無法鑑別。

現金燒成炭都仲救得返？湖北咸寧一名姓周女子過去5年都將一半薪金轉帳給母親代為保管，準備日後用來買樓，母親就將錢全部轉為現金，鎖在家中一個鐵箱內。沒想到今年6月家中意外失火，將整間屋和儲了5年的30萬(人民幣，下同)買樓錢燒成黑炭。

人民銀行職員花4小時鑑別清點出14.7萬

負責人隨即向上級分行尋求支援。該30萬元現金最終在人民銀行武漢分行鑒定專家指導下，由人民銀行咸寧市中心支行、崇陽縣支行及崇陽縣農村商業銀行工作人員，花4個多小時逐一鑑別、清點，成功清點出147,550元。周女隨即兌換到147,550元新鈔，挽回約一半的損失。

鑑定專家：從業多年第一次見這麼多殘損幣

負責的鑑定專家坦言，「從業這麼多年來，我還是第一次遇到燒毀這麼嚴重、數量這麼多的殘損幣，鑑定清點難度非常大」。工作人員則是小心翼翼用牙籤慢慢將燒成一堆的現金一張張拆開，呼吸也不敢太用力，怕一個不慎炭變成灰。

嚴重殘缺污損人民幣可找人民銀行鑑定兌換

根據《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》，能辨別面額，票面剩餘3/4或以上，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，即可全額兌換；票面剩餘1/2至3/4以下，圖案、文字能按原樣連接的人民幣，金融機構應按原面額的一半兌換。票面殘缺1/2以上或者票面污損、燒焦、水浸、油浸、變色，不能辨別真假的，故意挖補、塗改、剪貼拼湊、揭去一面的，都不能給予兌換。一般的殘缺或污損的人民幣，可直接到銀行兌換；被火燒、被老鼠咬等原因造成外觀嚴重殘缺、污損的人民幣，普通銀行無法兌換，但可到中國人民銀行申請鑑定和兌換。