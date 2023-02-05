元宵節人倫悲劇 台女弒母後墮樓 雙雙不治

元宵節是一家人一起吃湯圓慶祝團圓的日子，台灣桃園卻發生人倫悲劇，中壢區一名43歲女子今早10時許突在家中持水果刀，朝仍在睡夢中的70歲母親胸口猛刺一刀，然後跑到所住大廈7樓頂樓一躍而下。救護車趕到現場，發現兩人已無生命跡象，送院搶救後證實不治。

鄰居指出事母女感情和睦 女兒患思覺失調

台灣傳媒引述鄰居指，遇害的母親與3名未婚女兒同住，今早大女、三女出門上班後，二女突然行兇再跳樓。鄰居表示，出事母女4人感情和睦，但二女3年多前曾因思覺失調發作，攻擊妹妹，由家人強制送療養院治療，今次行兇前無任何徵兆，亦無聽見爭吵或打鬥聲。報道又提到，二女近期未有正常服藥。

中壢警方表示，今早10時許接報指現場有人墮樓，抵達現場後去到墮樓者6樓住所，發現其母親倒臥房間內，胸口插著一把水果刀，初步調查認為是墮樓者持刀刺母後，畏罪墜樓身亡。另外兩名女兒接到警方通知趕回家，相當崩潰、悲痛。

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