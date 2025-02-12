元宵｜盤點江門五大必看習俗　吃油飯/賞魚燈/搶花炮

江門是僑鄉名城，春節習俗多，元宵節習俗也不少，當中還不乏非遺項目，別具特色，打卡位極多。所謂「過春節、鬧元宵」，現在就來看江門如何「鬧元宵」！

黃茅海跨海通道通車後，從香港到江門只需要1.5小時，到江門遊玩變得更方便。

新會魚燈可說是江門春節的「名牌」，它是新會區著名的傳統手工藝品，至今有近400年歷史，2007年入選江門市級非物質文化遺產名錄。

「鯉魚」是新會魚燈最典型的造型，由竹篾扎成大肚鯉魚框架，貼上金色鱗片成為魚身，畫上烱烱有神的魚眼，加一盞燈泡在魚肚內，整尾魚立即生龍活現，充滿活力。「魚」與「餘」二字諧音，掛上魚燈便寓意年年有餘，象徵來年豐收和吉祥。

每年春節至元宵期間，在新會人民會堂、學宮欞星門前文溪湖、惠民東路、知政北路到知政中路等一帶，都掛滿魚燈。元宵期間更有燈展、市集、猜燈謎，充滿年味。

春節｜元宵節吃鹹湯圓、油飯

元宵節美食，當然是湯圓，取其團團圓圓、幸福美滿之意。廣東不少地方普遍吃甜湯圓，但江門的湯圓卻是鹹味，別具特色。

在江門台山、恩平等市，元宵節必吃鹹湯圓（又稱鹹丸）。與甜湯圓一樣，鹹湯圓是以糯米粉和水搓成，不加餡料，而是軟軟的一顆粉圓。

鹹湯圓的「靈魂」在湯底。江門人會加入大量的海鮮作為材料，如鮮蠔、鯪魚餅、魚丸等，再加入臘鴨、牛肉丸、蝦米、白蘿蔔絲、冬菇絲，各式蔬菜等一起煮，成為一碗集鹹味、香味、鮮味於一身的鹹湯圓，美味可口又能飽腹。吃後寓意一家團圓豐足。