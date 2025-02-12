元宵｜盤點江門五大必看習俗　吃油飯/賞魚燈/搶花炮

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江門是僑鄉名城，春節習俗多，元宵節習俗也不少，當中還不乏非遺項目，別具特色，打卡位極多。所謂「過春節、鬧元宵」，現在就來看江門如何「鬧元宵」！
文章出處：「當代中國」網站
春節 ｜江門非遺「新會魚燈」 400年習俗慶元宵
新會魚燈可說是江門春節的「名牌」，它是新會區著名的傳統手工藝品，至今有近400年歷史，2007年入選江門市級非物質文化遺產名錄。
新會魚燈與元宵有着密切的關係，最早於明代萬歷《新會縣志》中記載：「元宵燈燭簫鼓徹夜為樂」。
「鯉魚」是新會魚燈最典型的造型，由竹篾扎成大肚鯉魚框架，貼上金色鱗片成為魚身，畫上烱烱有神的魚眼，加一盞燈泡在魚肚內，整尾魚立即生龍活現，充滿活力。「魚」與「餘」二字諧音，掛上魚燈便寓意年年有餘，象徵來年豐收和吉祥。
每年春節至元宵期間，在新會人民會堂、學宮欞星門前文溪湖、惠民東路、知政北路到知政中路等一帶，都掛滿魚燈。元宵期間更有燈展、市集、猜燈謎，充滿年味。
春節｜元宵節吃鹹湯圓、油飯
元宵節美食，當然是湯圓，取其團團圓圓、幸福美滿之意。廣東不少地方普遍吃甜湯圓，但江門的湯圓卻是鹹味，別具特色。
在江門台山、恩平等市，元宵節必吃鹹湯圓（又稱鹹丸）。與甜湯圓一樣，鹹湯圓是以糯米粉和水搓成，不加餡料，而是軟軟的一顆粉圓。
鹹湯圓的「靈魂」在湯底。江門人會加入大量的海鮮作為材料，如鮮蠔、鯪魚餅、魚丸等，再加入臘鴨、牛肉丸、蝦米、白蘿蔔絲、冬菇絲，各式蔬菜等一起煮，成為一碗集鹹味、香味、鮮味於一身的鹹湯圓，美味可口又能飽腹。吃後寓意一家團圓豐足。
此外，江門台山、開平人元宵節也有吃油飯的習俗。所謂「油飯」，是用糯米煮成飯，加入用油炒過的菜果粒、臘肉粒、瘦肉、蝦米等材料而成，外型有點像「八寶飯」。雖名為「油飯」，但吃起來油而不膩，香黏可口。江門人相信，吃油飯是期盼新的一年能夠五穀豐登，豐衣足食。
春節｜蓬江區元宵燒花炮、搶彩頭
而在蓬江區棠下鎮良溪村，每年正月十五當天都會舉行燒花炮活動。
所謂花炮，高約1.2公尺，炮身貼滿花紙，四周鞭炮煙火纏繞，引線由下而上將鞭炮煙火炮頭連在一起。
鑼鼓聲下，舞獅團隊一番歌舞，然後花炮向天彈出，旁邊人們一湧而上，希望搶得「花炮」，爭得好意頭！
「燒花砲」鬧元宵是棠下鎮傳統的民間習俗，寓意吉祥、「村運」昌隆。在良溪村外，北片區的五洞、天河等一帶都有這個傳統。村民爭搶彩頭，為一年掙個好開始。
春節｜新會三江「耍龍燈」 列非遺
耍龍燈，又稱為遊龍和舞龍燈，每年元宵節，新會三江有盛大的耍龍燈習俗。「龍」在三江恆美坊穿街過巷，巡遊遍及整個三江鎮（即聯和村、新江村），直至深夜一點，龍才回宮（俗稱龍返兜）。舞龍時，每個豬仔籠點燃四支蠟燭，令整條金龍流光溢彩，熠熠生輝。翌日（即十六日）晚上，就到了舞龍上山（即思仁公園之山）的儀式，金龍由200多名青壯年人輪流揮舞，直登7個高峰，如至雲端，場面壯觀。
2009年，「三江龍鄉遊龍」被列為江門市第二批市級非物質文化遺產。
春節｜鶴山舞獅
在廣東，每逢節慶或其他重大活動，必有醒獅助興，而江門的「鶴山獅」造型威武、腳法細膩，在廣東醒獅中獨樹一幟，亦是江門鶴山的元宵特色。「鶴山獅」既有獅子的雄強威猛，又具有貓的活潑可愛，動作千姿百態，萌態十足，技巧性和觀賞性都拉滿。鶴山人把舞獅當成驅邪鎮妖之寶，有消滅邪惡，祈求平安大吉，生意興隆的寓意。
元宵節快到，不妨到江門體驗別具特色的「鬧元宵」習俗吧！
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