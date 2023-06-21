入住馬爾代夫麗思卡爾頓酒店 中國女生涉遭酒店員工性侵

26歲的女事主在社交網站Twitter發文，指本月6日抵馬爾代夫，原定本月10日返回中國，但臨時改變主意續留當地，並入住麗思卡爾頓酒店，酒店則派管家Usham幫忙安頓。她指，因其手機進水，於是向前台求助，酒店再派Usham到她房間協助，惟噩夢由此而起。

繼早前在印尼峇里發生中國情侶命案後，再有中國女遊客在馬爾代夫涉被酒店管家性侵。一名留學澳洲的中國女學生，指控馬爾代夫法里群島麗思卡爾頓酒店的男管家性侵，事後雖有報警，但事發10日警方一直未拘捕疑人。

強吻性侵酒店卻收走證物

Usham不斷詢問她私人問題，甚至問「你想不想接吻？」事主拒絕後，Usham突然強吻，再推女事主到床上並強脫她所有衣物，女事主拉起床單逃脫。Usham隨後表示，他會等女事主想通後再來，然後他離開房間。女事主立即通知酒店，可是酒店員工卻來收走沾有精液的電腦及毛巾，在她再三催促才報警。警方到來後為她採口腔樣本及安排驗身，並稱化驗需時一周，又叫女事主先離境，警方告知未有疑點拘捕疑犯。

事主昨向內地傳媒透露，目前身在澳洲悉尼，「自從離島(馬爾代夫)回來，每天睡眠斷斷續續的」，不時無法控制地向家人發脾氣，家人已幫她安排心理醫生。她又指，中國駐馬爾代夫大使館領僑處已聯繫她，表明已要求酒店總經理、馬國旅遊部副部長及當地警方，嚴肅對待中國公民的報案，認真查明真相。

馬爾代夫法里群島麗思卡爾頓酒店透過社交網站回應，指他們認真看待指控，案件已交由警方跟進，又強調保護客人安全是酒店重中之重，酒店會繼續配合當局，並適時與住客溝通。