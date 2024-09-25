入錯密碼iPhone鎖機10年 女子為已故愛貓片段苦等 感動網民

iPhone連續多次入錯密碼會被鎖機，內地有用戶因此竟被鎖機10年，更令人驚訝的是她居然等了10年才解鎖，為的是當中的寶物——已離世貓貓的片段。事件令網民佩服之餘，也感動不已。
事主是據報居於江蘇的網紅「伊娜娜」，日前在《抖音》上載片段，說她本來用iPhone 4s，至2015年換了新手機，「它不知道被誰給鎖了(字幕附注指應該是父母入錯密碼)」。她指，當時屏幕顯示要等超過8萬小時、即逾10年時間才能解鎖。
10年後查看 尚餘288分鐘解鎖
當時她已換了新手機，故也不以為意，加上她也因不捨得刪除手機中的資料，便把該部iPhone 4s收藏起來。至近日她突然想起該部iPhone 4s，於是心血來潮買來充電線為它充電，然後重新開機，發現鎖機時間只餘288分鐘，她亦因此拍片紀錄事件。
網民淚崩︰這是牠給你的禮物
「伊娜娜」在另一段片段中分享解鎖後的手機，並展示當中儲存了已故愛貓的片段，令網民感動不已。她表示，「之所以沒有把這個手機刷機(刪除所有資料重新開機)，而是選擇乾等10年，就是捨不得裡面這些……我等了10年！我的天哪！」有網民表示︰「看到這個(已故小貓)真的會哭，這是牠給你的禮物」、「你的小貓等到你了」。
最長鎖機8小時 之後永久鎖機
內媒向蘋果官方技術顧問查詢，對方指目前的操作系統iOS18已沒有鎖機10年的設定。根據報道以及蘋果官網截至今年5月的資料，iPhone有10次解鎖機會，用戶連續輸入3次錯誤密碼後，第4次將鎖機1分鐘，之後會再加長為5分鐘、15分鐘、1小時及3小時等，最長鎖機時間為8小時；若第10次輸入密碼仍然錯誤，手機就會被永遠鎖定，屆時須進行「刷機」來恢復操作，但手機內一切資料都會消除。