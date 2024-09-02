內企助國外採集中國鐵路信號數據 《數據安全法》實施3年首判刑

國安部表示，一家國內訊息科技公司於2020年底收到一項商業委託業務，某境外公司自稱其客戶從事鐵路運輸的技術支撐服務，為進入中國市場需要提前對中國鐵路網絡調研，但受到新冠疫情影響，境外公司人員來華比較困難，所以委託境內公司採集中國鐵路訊號數據，包括物聯網、蜂窩和鐵路移動通信專網訊號等數據。境內公司雖然意識到境外公司別有用心，但在利益驅使下仍按對方要求購買、安裝設備，在固定地點採集數據，甚至還到對方規定的其他城市及相應高鐵線路上，作移動測試和數據採集。

一個月採集500G數據

經核查，該境外公司的長期客戶包括境外間諜情報機關、境外國防軍事單位以及多個政府部門。僅一個月非法採集的數據量就達到500G，數據直接關係到鐵路的安全營運。相關數據被國家保密行政管理部門鑑定為情報，相關人員涉嫌為境外刺探、非法提供情報罪被依法採取強制措施，最終判處有期徒刑並剝奪政治權利。

境外情報機關覬覦中國核心敏感數據

文章指，境外間諜情報機關覬覦中國核心敏感數據，以境外商業公司、調查機構等名義開展蒐集，對中國國家安全造成了重大風險隱患，《數據安全法》實施三年來，國家安全機關堅持以總體國家安全觀為指導，會同有關部門依法嚴厲打擊數據安全領域違法犯罪行為。