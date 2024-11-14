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中國
2024-11-14 14:32:00

內地一天內處決3名性侵犯　其中一人為小學班主任　向6女學生伸狼爪逾百次

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內地一天內處決3名性侵犯　其中一人為小學班主任　向6女學生伸狼爪逾百次

內地一天內處決3名性侵犯　其中一人為小學班主任　向6女學生伸狼爪逾百次

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內地13日處決了3名死刑犯，3人皆因犯下性侵未成年女童被判死，其中一人還是小學班主任，涉嫌在6年內性侵6名女學生超過百次，還對3人出手猥褻。

小學班主任6年間姦淫6名女學生共計百餘次

據中國《央視》報導，11月13日中國最高人民法院核准郭男、尚男及公男等3名死刑囚執行死刑。

據悉，郭姓男子是一所小學的班主任，涉嫌在2013年至2019年2月期間，先後姦淫6名女學生共計百餘次，6名被害人初次被強姦時均不滿14周歲。郭某某還多次猥褻另外3名未滿12周歲女學生。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處郭某某死刑，最高人民法院依法予以核准。

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而尚姓男子為務工人員，涉嫌於2011年至2020年間，在公園、廣場、公車、幼稚園門口等公共場所挑選下手對象，將落單女童拐騙到隱蔽處性侵，共計姦淫猥褻5人、猥褻5人。期間他拍下性侵過程及受害者隱私部位的影片和照片，以此要脅並長期姦淫其中4名幼女，並致其中一名被害人因重度憂鬱多次輕生未遂。

報導指出，這三人的罪惡行徑嚴重損害未成年人身心健康，嚴重挑戰法律和道德底線，犯罪性質極其惡劣，社會危害性極大，罪行極其嚴重。

中國最高法院表示，此次對三名罪犯依法判處並執行死刑，彰顯了人民法院堅決依法嚴懲性侵害未成年人犯罪的鮮明立場，對犯罪分子形成強大震懾，同時也是一堂防範性侵害未成年人的法治教育公開課。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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