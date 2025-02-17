內地七旬老婦網戀「戰地醫生」夢碎被騙111萬　網民：戀愛腦不分年齡

內地廣東一位70多歲的獨居阿嬤網戀「戰地醫生」，短短一個月內被騙走111萬元人民幣，後警方為其追回部分資金，目前該案還在進一步偵辦中，相關新聞引發內地網民熱議。
向老婦賣慘博同情騙取錢財
據內地廣東廣播電視台16日報道，70多歲的郝姓（化名）老婦單身獨居，於2024年10月在某網路社群平台上認識了一名為「Jmaes Wang」的男性，對方自稱是一名戰地醫生，在聯合國工作，令她頗有好感。
不久，對方就開始向郝姓老婦賣慘博同情，以「沒錢買機票」「沒錢開立離境工作證明」等多個理由向她騙取錢財，聲稱只要能夠贖他出來，能夠救他不要死在戰區，以後會把錢還給她。她信以為真，短短一個月內，向騙子進行了8次轉賬，累計金額高達111萬元人民幣。
據深圳鐵路公安處深圳站派出所工作人員介紹，目前已為受害人追回涉案資金21萬元人民幣，並返還到她的銀行帳戶上，該案還在進一步偵辦中。
這一新聞登上新浪熱搜後，引發內地網民熱議：「阿姨，你都70多了，人家能圖你啥呢？」「戀愛腦不分年齡。」「有這個錢，還不如找個男模。」「我錯了，以為年紀大了，在乎的只有健康和活著，沒想到還有愛情~」
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