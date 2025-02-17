內地七旬老婦網戀「戰地醫生」夢碎被騙111萬　網民：戀愛腦不分年齡

內地廣東一位70多歲的獨居阿嬤網戀「戰地醫生」，短短一個月內被騙走111萬元人民幣，後警方為其追回部分資金，目前該案還在進一步偵辦中，相關新聞引發內地網民熱議。

向老婦賣慘博同情騙取錢財

據內地廣東廣播電視台16日報道，70多歲的郝姓（化名）老婦單身獨居，於2024年10月在某網路社群平台上認識了一名為「Jmaes Wang」的男性，對方自稱是一名戰地醫生，在聯合國工作，令她頗有好感。

不久，對方就開始向郝姓老婦賣慘博同情，以「沒錢買機票」「沒錢開立離境工作證明」等多個理由向她騙取錢財，聲稱只要能夠贖他出來，能夠救他不要死在戰區，以後會把錢還給她。她信以為真，短短一個月內，向騙子進行了8次轉賬，累計金額高達111萬元人民幣。