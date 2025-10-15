內地三大電訊商獲批eSIM商用 庫克訪華直播帶貨宣傳iPhone Air

蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)近日再度來華，是今年第二次。他周一參觀了上海Labubu展覽，又在蘋果門店參與內地流行的「直播帶貨」，為iPhone Air在內地銷售預熱。據報內地工信部已經批准三大營運商，開展eSIM手機營運服務商用試驗，為採用eSIM的iPhone Air敞開大門。
蘋果於9月推出第一款不設實體卡槽、只支援eSIM的iPhone Air，原定9月19日全球同步發售，但因內地官方之前尚未通過對eSIM技術的監管審查，故未有推出時間。據工信部主管媒體《通信世界網》報道，工信部已經批准內地三大營運商，包括中國聯通、中國電信及中國移動，開展eSIM手機營運服務商用試驗。
參觀上海Labubu展獲贈特別版
庫克在這時機訪華促銷，並在微博發文指iPhone Air下周將正式在中國發售，本周五起接受預訂。庫克周一參觀上海Labubu展覽，成為其中國行程首站活動，期間與泡泡瑪特主席兼行政總裁王寧，以及Labubu設計師龍家昇交流互動。
內媒指，龍家昇向庫克示範如何在蘋果的iPad上繪製Labubu；王寧則向庫克送贈一隻特別版的白色Labubu公仔，它穿著深藍Tee、黑色褲、帶上黑色粗框眼鏡，衣著像庫克，左手還拿着一部橙色的iPhone 17 Pro手機。庫克亦相當配合，表現得很興奮。
庫克也到訪其中了一間蘋果商店，並首次現身蘋果商店官方抖音平台直播帶貨宣傳iPhone Air。他在直播中說︰「我在下午剛到上海，有機會來到我們的門店，很好可以聯繫我們團隊及顧客。每次我來到都受到熱情歡迎，這是我喜歡的。」庫克亦與其他蘋果員工一起以新款iPhone自拍，並分享自己最喜愛的攝影功能。