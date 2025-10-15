內地三大電訊商獲批eSIM商用 庫克訪華直播帶貨宣傳iPhone Air

蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)近日再度來華，是今年第二次。他周一參觀了上海Labubu展覽，又在蘋果門店參與內地流行的「直播帶貨」，為iPhone Air在內地銷售預熱。據報內地工信部已經批准三大營運商，開展eSIM手機營運服務商用試驗，為採用eSIM的iPhone Air敞開大門。

蘋果於9月推出第一款不設實體卡槽、只支援eSIM的iPhone Air，原定9月19日全球同步發售，但因內地官方之前尚未通過對eSIM技術的監管審查，故未有推出時間。據工信部主管媒體《通信世界網》報道，工信部已經批准內地三大營運商，包括中國聯通、中國電信及中國移動，開展eSIM手機營運服務商用試驗。