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2024-05-31 13:15:27

內地上市公司老闆饒俊傳跳樓自殺　涉欠債數千萬　親人證死訊

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內地上市公司老闆饒俊傳跳樓自殺　涉欠債數千萬　親人證死訊

內地上市公司恒立體育的董事長饒俊，驚傳輕生消息，享年55歲。他的公司官方帳號也證實死訊，外傳疑似因為龐大債務，想不開跳樓身亡。

據《紅星新聞》報道，26日恒立體育的官方帳號發佈了一則沉痛的訃告，證實董事長饒俊在2024年5月17日離世，年僅55歲，並稱：「我們懷著無比沉痛的心情悼念，化悲痛為力量，將思念轉為動力，願一路好走。」

「拋下年邁九旬的老母」

外傳饒俊因為積欠3千萬人民幣（約3,303萬港元）債務，扛不住壓力，最後在一家銀行頂樓墜下。

恒立體育是內地上市公司，創辦人兼董事長饒俊持有40%股份，為公司最大的股東，目前正與合夥人投資大型運動綜合體項目，金額高達1億人民幣（約1.1億港元）。

饒俊的親姊也在網上發聲：「弟弟，5月17日，你拋下年邁九旬的老母，捨棄尚未成婚的愛子，永別無憂無慮、視你為大山的愛妻，割斷我們56年手足情深！弟弟你那麼善良有大愛，你怎麼忍心所有親人朋友為你痛心疾首、撕心裂肺？」

饒俊獨生子拍影片證實父親死訊（圖／翻攝微博）

52歲創辦了恒立體育

饒俊的獨生子饒中昊也現身拍影片，證實父親的死訊，並說：「我非常感激大家對我父親的懷念，他的離去讓我們深感悲傷，但他的精神將永遠留在我們的心中！」

據悉，饒俊畢業於華中科技大學建築學專業，年輕時曾創建設設計公司。在建築領域攢夠了錢，52歲那年於2021年重新找回自己的夢想，與好友創辦了恒立體育，後來還投資恒立溫泉酒店。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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