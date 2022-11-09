內地上月通脹2.1% 漲幅5個月以來最低

內地上月居民消費價格指數(CPI)按年漲2.1%，漲幅較前月回落0.7個百分點，為近5個月以來最低；按月漲0.1%，漲幅較前月回落0.2個百分點。國家統計局指，CPI漲幅回落，主要受節後消費需要回落、去年同期對比基數高等因素影響。另外，上月工業生產者出廠價格(PPI)按年由漲0.9%轉為跌1.3%，按月由跌0.1%轉為漲0.2%。國家統計局指，部分行業需求有所增加，故PPI按月小幅上漲，但受去年同期對比基數較高影響，按年由漲轉降。 專家：短期內沒有 通縮風險 內地「第一財經」引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，從CPI和PPI的綜合走勢來看，短期內仍不存在通縮風險。

鮮菜等食品價格下跌 拖低CPI升幅 上月CPI方面，按月計，當中食品價格漲0.1%，漲幅較前月回落1.8個百分點，當中果蔬和水產品大量上市，加上節後消費需求有所回落，鮮菜、鮮果和水產品價格均由漲轉降，分別下降4.5%、1.6%和2.3%。豬肉價格則受生豬生產周期、短期壓欄惜售及豬肉消費旺季等因素影響，上漲9.4%，漲幅較前月擴大4.0個百分點。非食品價格繼續持平。非食品中，工業消費品價格繼續持平，其中國際油價變動影響國內汽油和柴油價格分別下降1.2%和1.3%；秋冬裝上市，服裝價格上漲0.3%。服務價格由上月下降0.1%轉為持平。 按年計，食品價格漲7.0%，漲幅回落1.8個百分點，其中鮮菜價格由漲12.1%轉為降8.1%；鮮果價格漲12.6%，漲幅回落5.2個百分點；豬肉價格漲51.8%，漲幅擴大15.8個百分點。在豬肉價格上漲帶動下，雞蛋和禽肉類價格分別上漲12.7%和8.3%，漲幅均有擴大。非食品價格漲1.1%，漲幅回落0.4個百分點，當中工業消費品價格漲1.7%，漲幅回落0.9個百分點，而其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別漲12.5%、13.5%和5.6%，漲幅均回落較多；服務價格漲0.4%，漲幅回落0.1個百分點。



內地上月PPI按月由跌轉漲 上月PPI方面，按月由跌0.1%轉為漲0.2%。當中生產資料價格由下降0.2%轉為上漲0.1%；生活資料價格上漲0.5%，漲幅擴大0.4個百分點。石油相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降2.2%，化學纖維製造業價格下降0.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.6%。冬季儲煤需求提升，煤炭開採和洗選業價格上漲3.0%，漲幅擴大2.5個百分點。 受水泥價格上漲影響，非金屬礦物製品業價格由下降0.4%轉為上漲0.6%。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%，降幅收窄1.3個百分點；農副食品加工業價格上漲1.4%，電腦通信和其他電子設備製造業價格上漲0.9%，漲幅均有所擴大。

上月PPI 40個工業行業中27個價格上漲 比前月少3個 按年計，上月PPI按年由漲0.9%轉為跌1.3%。當中生產資料價格由上漲0.6%轉為下降2.5%；生活資料價格上漲2.2%，漲幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有27個，比上月減少3個。 主要行業中，價格降幅擴大的包括：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降21.1%，擴大3.1個百分點；煤炭開採和洗選業下降16.5%，擴大13.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降7.8%，擴大3.4個百分點。價格由漲轉降的包括：化學原料和化學製品製造業由上漲1.0%轉為下降4.4%；化學纖維製造業由上漲3.1%轉為下降1.1%。價格漲幅回落的包括：石油和天然氣開採業上漲21.0%，回落10.1個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲8.6%，回落8.6個百分點。農副食品加工業上漲8.7%，漲幅擴大1.3個百分點。

