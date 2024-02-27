內地上班流行「噁心穿搭」唔鬥靚但鬥醜 究竟發生乜事？

內地在春節過後出現令人詫異的熱搜「噁心穿搭」，意指不介意穿著不好看的衣服上班，但求舒適。當中的配搭包括直接穿著睡衣再加羽絨褸，亦有人穿毛毛褲配高跟鞋上班。

內地傳媒指，最近許多年輕人把衣服分成好看及不好看兩類，「醜衣服舊衣服都留著上班穿」。部分原因是交通時間太長，年輕人趕著出門上班，不願打扮，力求舒適寫意。據報內地主要城市平均上班交通需時36分鐘，北京平均需時47分鐘，是上班交通最花時間的城市。

部分「上班噁心穿搭」打扮︰