內地上班流行「噁心穿搭」唔鬥靚但鬥醜 究竟發生乜事？

內地在春節過後出現令人詫異的熱搜「噁心穿搭」，意指不介意穿著不好看的衣服上班，但求舒適。當中的配搭包括直接穿著睡衣再加羽絨褸，亦有人穿毛毛褲配高跟鞋上班。
內地傳媒指，最近許多年輕人把衣服分成好看及不好看兩類，「醜衣服舊衣服都留著上班穿」。部分原因是交通時間太長，年輕人趕著出門上班，不願打扮，力求舒適寫意。據報內地主要城市平均上班交通需時36分鐘，北京平均需時47分鐘，是上班交通最花時間的城市。
部分「上班噁心穿搭」打扮︰
噁心穿搭｜「上班精緻羞恥症」怕受關注
另有部分年輕人受困於所謂的「上班精緻羞恥症」，覺得在公司打扮得光鮮亮麗，會感到侷促、緊張和不安，怕受別人關注。去年曾有人拍片講述一名本來懶得打扮的打工仔，看到同事悉心打扮後，有樣學樣化妝及著靚衫上班，卻因為太顯眼而被同事和老闆嘲諷，內心產生「我的能力配不上這種打扮」的自我懷疑，片段至今已有逾百萬點讚。
網上可見的「噁心穿搭」包括，在長睡衣外穿上短羽絨褸、裙子裡面是睡褲，以及穿毛毛褲然後用襪套住褲腳，再配上高跟鞋等，又或是顏色亂搭一通，看到甚麼舒適就穿上身，「這個衣服醜，留著上班穿」已變成口號。據報「噁心穿搭」的起源可能來自去年9月，一名叫「AAA豬飼料批發朱姐」的博主，稱曾因任職的食店冬天不開暖氣，她只好在紅色的工作制服下，穿上肉色絨褲和加絨板鞋上班，因此被老闆娘罵「穿得噁心」。