內地中學生拒為同學代寫功課　被打到變植物人

內地發生一宗恐怖的校園暴力案，廣東一名姓廖的中學生，因為拒絕幫忙做功課，竟被同學用掃把狂打，打到變植物人住進加護病房。
據《澎湃新聞》消息，有網友12月6日在網上發文，表示自己的孩子在陽江陽春市八甲中學，被打成了「植物人」。相關照片顯示，一名男孩躺在病床上，頭上被紗布包裹只露出了臉部。
家屬受訪表示，12月4日上午在東莞工作的父親接到學校電話，得知孩子出事了，隨即聯繫老家的親屬；廖母趕往陽春的八甲衛生院探望兒子，但因為傷勢非常嚴重，緊急轉往陽春市人民醫院，到院約半個小時後就進行手術。
同學仍然昏迷
據醫院出示的門診紀錄顯示，該同學「不省人事3小時」，伴隨全身持續抽搐，診斷結果為腦疝、腦出血，擬收入ICU進行手術。目前，廖同學仍然昏迷，一直在加護病房接受治療，尚未脫離險境，而且醫生說「甦醒可能性較小」。
家屬悲訴，孩子會變成這樣，完全是因為不願幫同學代寫功課，因而發生爭執。陽春市八甲中學八班江同學，把同班廖同學推到教室講台旁，在黃同學協助下，江同學用掃把棍敲打廖同學後腦部一下，之後又用拳頭快速打了他頭部幾下。
其他同學見狀趕緊向老師告狀，老師來到教室，看到廖同學被打傷，隨即通知校醫並撥打急救電話，當天上午約11時，傷者轉院至陽春市人民醫院醫治。
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