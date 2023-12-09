內地中學生拒為同學代寫功課　被打到變植物人

廣東一名姓廖的中學生，因為拒絕幫忙做功課，竟被同學用掃把狂打，打到變植物人住進加護病房。

內地發生一宗恐怖的校園暴力案，廣東一名姓廖的中學生，因為拒絕幫忙做功課，竟被同學用掃把狂打，打到變植物人住進加護病房。

據《澎湃新聞》消息，有網友12月6日在網上發文，表示自己的孩子在陽江陽春市八甲中學，被打成了「植物人」。相關照片顯示，一名男孩躺在病床上，頭上被紗布包裹只露出了臉部。

家屬受訪表示，12月4日上午在東莞工作的父親接到學校電話，得知孩子出事了，隨即聯繫老家的親屬；廖母趕往陽春的八甲衛生院探望兒子，但因為傷勢非常嚴重，緊急轉往陽春市人民醫院，到院約半個小時後就進行手術。