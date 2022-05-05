內地中小學9月起設「勞動課」 學生要學打掃煮飯洗衫

內地在免費教育階段實行「雙減」政策，減輕學生的功課和考試負擔，讓學生有更多時間和空間全面發展「德、智、體、美、勞」。其中「勞動」一環，教育部近日正式將其從綜合實踐活動課程中完全獨立出來，成為一門獨立課程，並發布《義務教育勞動課程標準(2022年版)》(下稱《課程標準》)，當中要求，學生須自小一開始學習打掃、收納、烹飪、種植等。「勞動課」將在今年秋季學期開始，每周平均不少於1課時(1堂)。

小一開始由最簡單洗菜抹枱做起

根據《課程標準》，小一至小二要學習簡單的打掃，例如掃地、拖地、抹桌椅，並要學識垃圾分類、整理自己的生活和學習用品等。烹飪方面，要學習擇菜、洗菜、用合適工具削水果皮，初步了解食物營養價值和正確食用方法等。當中還有農業生產勞動一項，即種植一至兩種當地常見植物如文竹，或飼養一至兩種小動物如金魚、蠶等，觀察動植物生長發育情況和習性；另有「傳統工藝製作」，即了解並製作一至兩項傳統工藝，如編織等。