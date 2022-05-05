內地中小學9月起設「勞動課」 學生要學打掃煮飯洗衫

內地在免費教育階段實行「雙減」政策，減輕學生的功課和考試負擔，讓學生有更多時間和空間全面發展「德、智、體、美、勞」。其中「勞動」一環，教育部近日正式將其從綜合實踐活動課程中完全獨立出來，成為一門獨立課程，並發布《義務教育勞動課程標準(2022年版)》(下稱《課程標準》)，當中要求，學生須自小一開始學習打掃、收納、烹飪、種植等。「勞動課」將在今年秋季學期開始，每周平均不少於1課時(1堂)。
小一開始由最簡單洗菜抹枱做起
根據《課程標準》，小一至小二要學習簡單的打掃，例如掃地、拖地、抹桌椅，並要學識垃圾分類、整理自己的生活和學習用品等。烹飪方面，要學習擇菜、洗菜、用合適工具削水果皮，初步了解食物營養價值和正確食用方法等。當中還有農業生產勞動一項，即種植一至兩種當地常見植物如文竹，或飼養一至兩種小動物如金魚、蠶等，觀察動植物生長發育情況和習性；另有「傳統工藝製作」，即了解並製作一至兩項傳統工藝，如編織等。
小三開始學洗衫蒸煮食物養家禽
課程隨著學生年紀漸長而逐步「加碼」，例如小三至小四要開始學洗自己的鞋襪、內衣、書包等，並開始學做涼菜、蒸煮食物，同時學習正確使用家庭小電器如風筒、吸塵機等；「種菜」升級到種大白菜、番茄之類，或者學養家禽，並要挑選自己有興趣的服務行業並去實踐、體驗，參與義工服務等。到升上小五至小六，就要學習「斷捨離」，整理、清潔自己的學習和生活空間，學習炒、煎、燉，製作家常菜，為家人設計營養食譜等，同時要學睇說明書，了解電視、雪櫃、洗衣機等家電功能和用法，再正確、安全操作；除了要做義工、服務行業，還要學習簡單工業生產加工如木工、金工等，以及體驗新興技術如3D打印、激光切割等。中一至三就要獨立執拾遠行的行李箱、獨立製作午餐或晚餐，學習簡單拆卸、清理、維修家電，如洗冷氣機隔塵網等；相關職業興趣培養亦增加更多方面的要求，例如要設計方案等。
網民：必須的，不能培養巨嬰
微博不少網民贊同課程，稱都是「生存、生活的基本技能」，認為「必須的，不能培養巨嬰」、「挺好的，動手能力，生活自理能力，要得」、「這才是正道。教育終於開始走正路了」、「早就該這樣，現在20至30歲的大部分都不會做，這個是必備技能啊，怎麼能不會呢」、「一個生活都不能自理的人也不可能為社會創造價值」，又稱「我六歲就開始刷鍋洗碗洗衣服掃地，八歲開始切菜炒菜。勞動挺好的，至少不會眼高手低」。有網民就表示，「還需要家長的配合，我覺得大部分家長會當成自己的作業」、「要求必須在學校完成才行，否則就是家長的作業」、「在學校做我支持。在家裡算了吧」。還有網民認為不需要教這些課程，「謝謝，不必了，我個當媽的都沒學明白做飯」、「我們會點外賣，放心吧不會餓到的」。