內地中年漢列車上裝睡連環偷摸女乘客　當場斷正遭同行妻子狠摑

記者鄒慈芸／綜合報道
南京鐵路公安處近日接獲女乘客報案，稱車上有男子不斷伸出「鹹豬手」偷摸，警方逮到人後，發現該男子是和妻子同行，他在被捕後，還被妻子當場賞了好幾個巴掌。
開頭以為可能不小心觸碰到
據「揚子晚報網」報道，女子在2日凌晨找到了車站乘務員，表示自己搭乘了在江西豐城搭上了開往崑山的K784次列車，列車行進中，她趴在前方的小桌子上稍事休息，突然感覺手臂一熱，睜開眼看到身旁的中年男子也趴在桌上，雖然看起來正在睡覺，但他的手慢慢從張開狀態變成半握拳狀態。
懷疑自己被偷摸的女子，告訴了身邊的友人，但朋友認為對方可能是不小心觸碰到的，於是便沒有太過在意，沒想到過一陣子，那名中年男子的左腿一直往自己的右腿靠近，最後幾乎已經貼到腿上，由於座位空間有限，女子無處閃避，只能在兩人中間放了一個水壺擋着。
為怕被抓到還去廁所換衣服
接着女子又迷迷糊糊地睡着了，但沒想到該男子並沒有罷休，反而直接伸手襲胸，這次受害女子被嚇醒後忍無可忍，決定直接找乘務員協助並報警。
在早上接近7點左右，列車抵達了南京站，列車上的乘警找到了該男子，不過警員驚訝發現，他是帶着妻小一起乘車的，卻還是作出如此脫序行為，且為了怕被抓到，他還去廁所換了一套衣服，原本男子試圖抵賴，直到受害女子出面指認，他才承認自己伸出了鹹豬手。
男子的妻子聽到丈夫做的事後怒不可遏，邊哭邊罵的賞了他好幾個巴掌，目前該男子已被南京鐵路公安機關取保受審，案件還在進一步偵辦中。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章