內地中年漢列車上裝睡連環偷摸女乘客　當場斷正遭同行妻子狠摑

記者鄒慈芸／綜合報道

南京鐵路公安處近日接獲女乘客報案，稱車上有男子不斷伸出「鹹豬手」偷摸，警方逮到人後，發現該男子是和妻子同行，他在被捕後，還被妻子當場賞了好幾個巴掌。

開頭以為可能不小心觸碰到

據「揚子晚報網」報道，女子在2日凌晨找到了車站乘務員，表示自己搭乘了在江西豐城搭上了開往崑山的K784次列車，列車行進中，她趴在前方的小桌子上稍事休息，突然感覺手臂一熱，睜開眼看到身旁的中年男子也趴在桌上，雖然看起來正在睡覺，但他的手慢慢從張開狀態變成半握拳狀態。

懷疑自己被偷摸的女子，告訴了身邊的友人，但朋友認為對方可能是不小心觸碰到的，於是便沒有太過在意，沒想到過一陣子，那名中年男子的左腿一直往自己的右腿靠近，最後幾乎已經貼到腿上，由於座位空間有限，女子無處閃避，只能在兩人中間放了一個水壺擋着。