熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
中國
2023-09-17 18:45:53

內地中年漢列車上裝睡連環偷摸女乘客　當場斷正遭同行妻子狠摑

分享：

內地已婚男列車上裝睡連環偷摸女乘客　當場斷正遭同行妻子狠摑

記者鄒慈芸／綜合報道

南京鐵路公安處近日接獲女乘客報案，稱車上有男子不斷伸出「鹹豬手」偷摸，警方逮到人後，發現該男子是和妻子同行，他在被捕後，還被妻子當場賞了好幾個巴掌。

開頭以為可能不小心觸碰到

據「揚子晚報網」報道，女子在2日凌晨找到了車站乘務員，表示自己搭乘了在江西豐城搭上了開往崑山的K784次列車，列車行進中，她趴在前方的小桌子上稍事休息，突然感覺手臂一熱，睜開眼看到身旁的中年男子也趴在桌上，雖然看起來正在睡覺，但他的手慢慢從張開狀態變成半握拳狀態。

懷疑自己被偷摸的女子，告訴了身邊的友人，但朋友認為對方可能是不小心觸碰到的，於是便沒有太過在意，沒想到過一陣子，那名中年男子的左腿一直往自己的右腿靠近，最後幾乎已經貼到腿上，由於座位空間有限，女子無處閃避，只能在兩人中間放了一個水壺擋着。

為怕被抓到還去廁所換衣服

接着女子又迷迷糊糊地睡着了，但沒想到該男子並沒有罷休，反而直接伸手襲胸，這次受害女子被嚇醒後忍無可忍，決定直接找乘務員協助並報警。

在早上接近7點左右，列車抵達了南京站，列車上的乘警找到了該男子，不過警員驚訝發現，他是帶着妻小一起乘車的，卻還是作出如此脫序行為，且為了怕被抓到，他還去廁所換了一套衣服，原本男子試圖抵賴，直到受害女子出面指認，他才承認自己伸出了鹹豬手。

男子的妻子聽到丈夫做的事後怒不可遏，邊哭邊罵的賞了他好幾個巴掌，目前該男子已被南京鐵路公安機關取保受審，案件還在進一步偵辦中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受