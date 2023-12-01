內地主持人朱丹在白紙上簽字傻變擔保人　遭閨密騙光積蓄還負債1600萬

內地知名美女主持人朱丹日前在綜藝節目《愛的修學旅行》中自爆，多年前在一張白紙上簽名，慘遭閨蜜設計成為擔保人騙光所有積蓄，儘管起訴獲勝，但朋友宣布破產，不但錢討不回，還扛下1600萬元人民幣（約1,780萬港元）債務。

朋友宣布破產賴帳

綜合內媒報道，朱丹表示一位非常親密的好友曾以資金借貸問題為由，要求她當「見證人」，並讓她在一張白紙上簽名。由於信任對方，朱丹草率地簽下了自己的名字，然而朋友卻利用她的簽名，將朱丹所有積蓄都轉移到了自己名下，還令她成為債務「擔保人」。

儘管朱丹隨後提起訴訟並贏得官司，但她的朋友卻宣布破產，使得朱丹無法追回損失，還因此背負了巨額債務。