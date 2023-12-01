內地主持人朱丹在白紙上簽字傻變擔保人　遭閨密騙光積蓄還負債1600萬

內地知名美女主持人朱丹日前在綜藝節目《愛的修學旅行》中自爆，多年前在一張白紙上簽名，慘遭閨蜜設計成為擔保人騙光所有積蓄，儘管起訴獲勝，但朋友宣布破產，不但錢討不回，還扛下1600萬元人民幣（約1,780萬港元）債務。
朋友宣布破產賴帳
綜合內媒報道，朱丹表示一位非常親密的好友曾以資金借貸問題為由，要求她當「見證人」，並讓她在一張白紙上簽名。由於信任對方，朱丹草率地簽下了自己的名字，然而朋友卻利用她的簽名，將朱丹所有積蓄都轉移到了自己名下，還令她成為債務「擔保人」。
儘管朱丹隨後提起訴訟並贏得官司，但她的朋友卻宣布破產，使得朱丹無法追回損失，還因此背負了巨額債務。
「真的一夜甚麼都沒有了」
這宗事件鬧上法庭，雖然朱丹是因缺乏法律常識被誘騙，但只要名字是她簽下的就要負責，朱丹只能認賠接着起訴朋友，沒想到對方直接宣布破產，試圖賴掉這筆帳，為了還錢朱丹將全部積蓄賠光：「真的一夜甚麼都沒有了，我還欠了很多錢。」
事到如今，朱丹提起這件事仍非常難過：「你知道我從沒有到有，我做了那麼多節目，我那麼努力，怎麼可以利用我，真的把所有的一切全沒有了，但我最討厭的事情，你竟然沒有跟我說一句對不起，做人不可以這樣的。」
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